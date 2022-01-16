Ковід: в Україні понад 6 тисяч нових заражень
Неділя, 16 січня 2022, 08:18
У суботу, 15 січня, зафіксовано 6 379 нових випадків коронавірусної хвороби, 88 заражених померли.
Джерело: дані МОЗ
Деталі: Відомство уточнює, що серед 6379 хворих 503 дитини, також Covid виявили у 92 медпрацівників.
Крім того, госпіталізація знадобилася 1957 людям, водночас одужало 2359 осіб.
Хвороба забрала життя ще 88 українців.
Найбільше нових випадків в Івано-Франківській (914), Львівській (625) та Харківській (612) областях.
Нагадаємо:
- 14 січня в Україні було зафіксовано 10 569 нових випадків Covid, померло 127 хворих, госпіталізовано 1 682 особи.
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Українська правда