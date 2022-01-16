Ковид: в Украине более 6 тысяч новых заражений
Воскресенье, 16 января 2022, 08:18
В субботу, 15 января, зафиксировано 6 379 новых случаев коронавирусной болезни, 88 зараженных скончались.
Источник: данные МОЗ
Детали: Ведомство уточняет, что среди 6379 больных 503 ребенка также Covid обнаружили у 92 медработников.
Кроме того, госпитализация понадобилась 1957 людям, одновременно выздоровела 2359 человек.
Болезнь унесла жизни еще 88 украинцев.
Больше новых случаев в Ивано-Франковской (914), Львовской (625) и Харьковской (612) областях.
Напомним:
- За сутки 14 января в Украине было зафиксировано 10 569 новых случаев Covid, умерли 127 больных, госпитализированы 1 682 человека.
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Украинская правда