Ковид: в Украине более 6 тысяч новых заражений

В субботу, 15 января, зафиксировано 6 379 новых случаев коронавирусной болезни, 88 зараженных скончались.

Источник: данные МОЗ

Детали: Ведомство уточняет, что среди 6379 больных 503 ребенка также Covid обнаружили у 92 медработников.

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Кроме того, госпитализация понадобилась 1957 людям, одновременно выздоровела 2359 человек.

Болезнь унесла жизни еще 88 украинцев.

Больше новых случаев в Ивано-Франковской (914), Львовской (625) и Харьковской (612) областях.

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График количества новых заражений ковидом УП

Напомним:

За сутки 14 января в Украине было зафиксировано 10 569 новых случаев Covid, умерли 127 больных, госпитализированы 1 682 человека.

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