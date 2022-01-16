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Ковид: в Украине более 6 тысяч новых заражений

Воскресенье, 16 января 2022, 08:18
Статистика Минздрава

В субботу, 15 января, зафиксировано 6 379 новых случаев коронавирусной болезни, 88 зараженных скончались.

Источник: данные МОЗ

Детали: Ведомство уточняет, что среди 6379 больных 503 ребенка также Covid обнаружили у 92 медработников.

Кроме того, госпитализация понадобилась 1957 людям, одновременно выздоровела 2359 человек.

Болезнь унесла жизни еще 88 украинцев.

Больше новых случаев в Ивано-Франковской (914), Львовской (625) и Харьковской (612) областях.

График количества новых заражений ковидом
График количества новых заражений ковидом
УП

Напомним:

  • За сутки 14 января в Украине было зафиксировано 10 569 новых случаев Covid, умерли 127 больных, госпитализированы 1 682 человека.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия


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