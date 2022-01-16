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Невакцинованого Джоковича депортують з Австралії, суд виніс рішення

Неділя, 16 січня 2022, 09:09
Новак Джокович, фото Getty Images

Першу "ракетку" світу Новака Джоковича депортують з Австралії після того, як він не зміг в суді скасувати рішення міністра імміграції Алекса Хоука про скасування його візи через відсутність щеплень проти коронавірусу.

Джерело: news.com.au, The Independent

Деталі: Справу розглядав повний склад Федерального суду Австралії, і, виступаючи від імені повного складу суду, головний суддя Джеймс Оллсоп у неділю, менш ніж за 24 години до початку Australian Open, оголосив рішення.

Теннісиста планують депортувати з Австралії після того, як юридична команда спортсмена не змогла скасувати рішення міністра імміграції Алекса Хоука про анулювання його візи.

Австралійські ЗМІ уточнюють, що повне обґрунтування буде опубліковано судом пізніше.

Оновлено: Організатори турніру змінили розклад, тепер в ньому немає Джоковича. Сам спортсмен зробив заяву, у якій підтвердив, що не гратиме на Australian Open, та розповів про своє розчарування. Слова тенісиста наводить The Age.

Пряма мова Джоковича: "Я хотів би зробити коротку заяву щодо результатів сьогоднішнього судового засідання. Тепер я протягом деякого часу відпочину та відновлюся, перш ніж додатково щось коментувати.

Я вкрай розчарований рішенням суду відхилити мою заяву про перегляд рішення міністра скасувати мою візу, що означає, що я не можу залишатися в Австралії та брати участь у Australian Open. Я поважаю рішення суду і буду співпрацювати з відповідними органами у зв’язку з моїм виїздом з країни".

Нагадаємо:

  • У суботу Новака Джоковича затримала імміграційна служба Австралії відповідно до ухвали суду. Перед цим Джоковичу двічі анулювали візу, оскільки він не вакцинований проти коронавірусу.

Теми: вакцинаціяскандалспортАвстрія
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