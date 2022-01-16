Невакцинированного Джоковича депортируют из Австралии – суд

Первую "ракетку" мира Новака Джоковича депортируют из Австралии после того, как он не смог в суде отменить решение министра иммиграции Алекса Хоука об отмене его визы из-за отсутствия прививок против коронавируса.

Источник: news.com.au, The Independent

Детали: Дело рассматривал полный состав Федерального суда Австралии, главный судья Джеймс Оллсоп в воскресенье, менее чем за 24 часа до начала Australian Open, объявил решение.

Теннисиста планируют депортировать из Австралии после того, как юридическая команда спортсмена не смогла отменить решение министра иммиграции Алекса Хоука об аннулировании его визы.

Австралийские СМИ уточняют, что полное обоснование будет опубликовано судом позже.

Обновлено: Организаторы турнира сменили расписание, теперь в нем нет Джоковича. Сам спортсмен сделал заявление, в котором подтвердил, что не будет играть на Australian Open и рассказал о своем разочаровании. Слова теннисиста приводит The Age.

Прямая речь Джоковича: "Я хотел бы сделать краткое заявление по поводу результатов сегодняшнего судебного заседания. Теперь я в течение некоторого времени отдохну и восстановлюсь, прежде чем дополнительно что-либо комментировать.

Я очень разочарован решением суда отклонить мое заявление о пересмотре решения министра отменить мою визу, что означает, что я не могу оставаться в Австралии и участвовать в Australian Open. Я уважаю решение суда и буду сотрудничать с соответствующими органами по моему выезду из страны".

Напомним: