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Грузія засудила кібератаку на сайти ключових українських відомств

Неділя, 16 січня 2022, 10:59

Грузія висловила солідарність з Україною у зв’язку з кібератакою на сайти уряду та низки міністерств.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву МЗС Грузії розмістило у Twitter.

"Грузія рішуче засуджує кібератаки проти України та її уряду. Такі дії абсолютно неприйнятні і створюють підгрунтя для ще більшої ескалації. Висловлюємо солідарність з МЗС України", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, в ніч на 14 січня хакери атакували сайти низки державних установ України, у тому числі МЗС. СБУ заявила,  що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося.

На стартовій сторінці МЗС розмістили повідомлення, зміст якого мав натякати на нібито польський слід зловмисників. Проте особливості тексту польською мовою дозволяють припускати, що ті, хто його писав або перекладав, не дуже добре володіють нею

Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин також звернув увагу на недоліки тексту польською мовою та заявив, що перебіг кібератаки на сайти українських держустанов вписується в діяльність РФ проти Заходу.

ВІДЕО ДНЯ

ЄС і НАТО засудили кібератаку, Євросоюз та Естонія заявили, що нададуть допомогу Україні.

Теми: хакерикібербезпекаГрузіяУкраїна
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