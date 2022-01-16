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Грузия осудила кибератаку на сайты украинских министерств

Воскресенье, 16 января 2022, 10:59

Грузия выразила солидарность с Украиной в связи с кибератакой на сайты правительства и ряда министерств.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление МИД Грузии разместило в Twitter.

"Грузия решительно осуждает кибератаки против Украины и её правительства. Такие действия абсолютно неприемлемы и создают основу для еще большей эскалации. Выражаем солидарность с МИД Украины", - говорится в сообщении.

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Напомним, в ночь на 14 января хакеры атаковали сайты ряда государственных учреждений Украины, включая МИД. В СБУ заявили, что утечки персональных данных в результате атаки не произошло.

На стартовой странице МИД разместили сообщение, содержание которого должно было намекать на якобы польский след злоумышленников. Однако особенности текста на польском языке позволяют предполагать, что те, кто его писал или переводил, не очень хорошо владеют языком.

Представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин также обратил внимание на недостатки текста на польском языке и заявил, что ход кибератаки на сайты украинских госучреждений вписывается в деятельность РФ против Запада.

ВИДЕО ДНЯ

ЕС и НАТО осудили кибератаку, Евросоюз и Эстония заявили, что окажут помощь Украине.

Темы: хакерыкибербезопасностьГрузияУкраина
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