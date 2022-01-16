Кібератака на Україну: Microsoft каже про масштабне пошкодження серверів й знищення даних

Центр розвідки загроз Microsoft (MSTIC) виявив замасковане під програми-здирники шкідливе програмне забезпечення, яке використовувалося при хакерській атаці на урядові мережі України. ПЗ втрутилося в роботу жорстких дисків заражених пристроїв.

Джерело: сайт Microsoft

Деталі: У компанії розповіли, що вперше виявили це шкідливе програмне забезпечення 13 січня 2022 року. Воно замасковане під програму-вимагач, проте призначене не для отримання вигоди, а для виведення з ладу пристроїв, на які націлене.

Шкідливе ПЗ вже виявлено у десятках постраждалих систем, проте їх кількість може збільшитися під час продовження розслідування.

У переліку заражених – системи державних органів, некомерційних організацій та інформаційно-технологічних компаній в Україні.

У Microsoft додали, що поки не знайшли значної схожості хакерів, які атакували Україну, з іншими групами кіберзлочинців, яких відстежує компанія.

Microsoft передала свої висновки постраждалим організаціям а також урядовим установам у США та у інших країнах.

Зловмисне програмне забезпечення, як виявив MSTIC, знаходиться в різних робочих каталогах пристроїв, і часто має назву stage1.exe, воно перезаписує основний завантажувальний запис (Master Boot Record, MBR - частина жорсткого диска, яка повідомляє комп’ютеру, як завантажити операційну систему) у системах-жертвах із записом про викуп.

Дослівно: "Враховуючи масштаби вторгнення, MSTIC не може оцінити наміри виявлених деструктивних дій, але вважає, що ці дії становлять підвищений ризик для будь-якого державного органу, некомерційної організації чи підприємства, що знаходиться або має системи в Україні.

Перезапис MBR є нетиповим для кіберзлочинних програм-вимагачів. Насправді повідомлення про програму-вимагач є хитрістю, і зловмисне програмне забезпечення знищує MBR і вміст файлів, на які націлене".

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