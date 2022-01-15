Через кібератаки РФ українці можуть лишитися без світла, тепла і грошей – Reuters

Після кібератаки на сайти українських міністерств у п'ятницю американські експерти попереджають про можливі серйозніші атаки, які можуть порушити життя простих українців.

Джерело: Reuters із посиланням на експертів

Деталі: У статті під заголовком "Без світла, без тепла, без грошей – таке життя в Україні під час кібервійни" Reuters попереджає, що хакери можуть готувати серйозніші кібератаки на критично важливу інфраструктуру.

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"У міру зростання напруженості ми можемо очікувати агресивнішої кіберактивності в Україні і, можливо, в інших місцях", — вважає аналітик із розвідки американської компанії з кібербезпеки Mandiant Джон Халтквіст.

За його словами, ця кіберактивність може включати "руйнівні атаки, націлені на критично важливу інфраструктуру".

"Організаціям необхідно розпочати підготовку", - додав Халтквіст.

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Агентство зазначає, що втручання хакерів у роботу лікарень, енергетичних компаній та фінансову систему донедавна були рідкістю. Але організовані кіберзлочинці, багато з яких живуть у Росії, в останні два роки агресивно переслідували установи за допомогою програм-вимагачів, заморожування даних та комп'ютерного обладнання, необхідного для догляду за пацієнтами лікарень.

Згідно з судовими розглядами, повідомленнями ЗМІ та медичних працівників, у деяких випадках ці втручання призводили до загибелі пацієнтів, пише Reuters.

Агентство підкреслює, що п’ятнична атака на українські веб-сайти включала попередження "боятися і чекати гіршого" в той час, коли Росія зосередила близько 100 000 військовослужбовців біля кордонів України.

"Росія неодноразово відкидала звинувачення у хакерських атаках, висунуті Україною та іншими країнами протягом багатьох років. Незважаючи на те, що Росія підозрюється у нових веб-атаках, Україна безпосередньо не звинувачує Росію", - зазначає Reuters.

Колишній керівник відділу кібербезпеки CrowdStrike Дмитро Альперович вважає, що якщо Росія здійснить нову військову агресію проти України, це супроводжуватиметься кібератаками.

За його словами, ці кібератаки, найімовірніше, будуть руйнівними, але не фатальними. "Це буде другорядне шоу. Основне шоу буде на землі", – сказав він.

Агентство нагадує, що Україна вже постраждала від деяких із найбільших на сьогодні кібератак на об'єкти інфраструктури.

"У грудні 2015 року перша у своєму роді кібератака позбавила світла 225 тисяч людей на заході України, при цьому хакери також атакували електророзподільне обладнання, що ускладнило спроби відновити електроенергію", - йдеться у тексті.

Також, за словами українських офіційних осіб, за останні два місяці 2016 року хакери атакували українські державні установи близько 6500 разів. Тоді уряд заявив, що російські спецслужби ведуть кібервійну проти України.

"Атака на Державне казначейство зупинила його системи на кілька днів, а це означає, що державні службовці та пенсіонери не могли вчасно отримувати зарплату або виплати", - зазначає Reuters.

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