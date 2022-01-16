Карантин: дві області України залишаються "помаранчевими"

В Україні станом на 15 січня у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки залишаються дві області – Івано-Франківська та Сумська.

Джерело: дані МОЗ, опубліковані у неділю, 16 січня

Деталі: Рівень захворюваності на ковід при визначеному показнику 75 на 100 тисяч населення по країні становить 210 на 100 тисяч населення, при цьому на Франківщині він сягає 446 на 100 тисяч населення, а на Сумщині — 365.

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У столиці рівень захворюваності – 390 на 100 тисяч населення.

Усі інші регіони країни перебувають у жовтій зоні.

Таблиця МОЗ

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ВІДЕО ДНЯ

У суботу, 15 січня, в Україні виявили 6379 нових випадків коронавірусної хвороби, 88 заражених померли. Найбільше заражень виявили в Івано-Франківській (914), Львівській (625) та Харківській (612) областях.