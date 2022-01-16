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Карантин: две области Украины остаются "оранжевыми"

Воскресенье, 16 января 2022, 13:52
фото pixabay

В Украине по состоянию на 15 января в оранжевой зоне эпидемической опасности остаются две области – Ивано-Франковская и Сумская.

Источник: данные Минздрава, опубликованные в воскресенье, 16 января

Детали: Уровень заболеваемости ковидом при обозначенном показателе 75 на 100 тысяч населения по стране составляет 210 на 100 тысяч населения, при этом на Франковщине он достигает 446 на 100 тысяч населения, а на Сумщине - 365.

В столице уровень заболеваемости – 390 на 100 тысяч населения.

Остальные регионы страны находятся в желтой зоне.

 
Таблица Минздрава

Напомним:

В субботу, 15 января, в Украине выявили 6379 новых случаев коронавирусной болезни, 88 зараженных скончались. Больше всего заражений обнаружили в Ивано-Франковской (914), Львовской (625) и Харьковской (612) областях.

Украинская правда
Темы: карантинкоронавирусэпидемияИвано-Франковская область


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