Карантин: две области Украины остаются "оранжевыми"
В Украине по состоянию на 15 января в оранжевой зоне эпидемической опасности остаются две области – Ивано-Франковская и Сумская.
Источник: данные Минздрава, опубликованные в воскресенье, 16 января
Детали: Уровень заболеваемости ковидом при обозначенном показателе 75 на 100 тысяч населения по стране составляет 210 на 100 тысяч населения, при этом на Франковщине он достигает 446 на 100 тысяч населения, а на Сумщине - 365.
В столице уровень заболеваемости – 390 на 100 тысяч населения.
Остальные регионы страны находятся в желтой зоне.
Напомним:
В субботу, 15 января, в Украине выявили 6379 новых случаев коронавирусной болезни, 88 зараженных скончались. Больше всего заражений обнаружили в Ивано-Франковской (914), Львовской (625) и Харьковской (612) областях.