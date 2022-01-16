Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У МЗС розповіли про трирівневі заходи по стримуванню агресії РФ

Неділя, 16 січня 2022, 14:37
У МЗС розповіли про трирівневі заходи по стримуванню агресії РФ
Захисники України, фото 81-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ

Україна тісно співпрацює зі своїми партнерами та союзниками для запровадження комплексного пакету стримування Росії, який включає дипломатичні заходи, санкції та оборонну співпрацю.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Bild, яке наводить Інтерфакс-Україна

Деталі: Глава зовнішньополітичного відомства розповів, що пакет стримування РФ "складається з трьох рівнів: сильна дипломатія для деескалації, розробка низки бюлючих економічних санкцій, поглиблення оборонної співпраці з Україною".

Реклама:

За його словами, коли на початку листопада 2021 року РФ взяла новий небезпечний курс ескалації, Київ негайно подвоїв зусилля щодо мобілізації міжнародної підтримки України.

Пряма мова: "Немає кращого шляху стримування подальшої російської агресії, ніж сильна Україна. Те, що ми бачили під час дипломатичних контактів із Росією минулого тижня, стало кульмінацією нашої спільної дипломатії стримування. Єдність Заходу була очевидною".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Дмитро Кулеба попередив, що президент Росії Володимир Путін зупинятиметься лише там, де його зупиняють, тому Заходу важливо зберігати єдність, попереджати Кремль про наслідки у разі реалізації загроз та продовжувати дипломатичну роботу.

Теми: РосіяКулеба Дмитродипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Росія
Захисники відмінусували ще 600 окупантів та 5 танків – Генштаб
Росіяни витратили 60% часу і ресурсів на першу лінію оборони, яку прорвали ЗСУ — Тарнавський
Anadolu: ООН пропонує підключити "дочку" Россельхозбанку до SWIFT і розблокувати активи роскомпаній
Останні новини
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
Усі новини...
Реклама: