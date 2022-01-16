У МЗС розповіли про трирівневі заходи по стримуванню агресії РФ

Україна тісно співпрацює зі своїми партнерами та союзниками для запровадження комплексного пакету стримування Росії, який включає дипломатичні заходи, санкції та оборонну співпрацю.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Bild, яке наводить Інтерфакс-Україна

Деталі: Глава зовнішньополітичного відомства розповів, що пакет стримування РФ "складається з трьох рівнів: сильна дипломатія для деескалації, розробка низки бюлючих економічних санкцій, поглиблення оборонної співпраці з Україною".

За його словами, коли на початку листопада 2021 року РФ взяла новий небезпечний курс ескалації, Київ негайно подвоїв зусилля щодо мобілізації міжнародної підтримки України.

Пряма мова: "Немає кращого шляху стримування подальшої російської агресії, ніж сильна Україна. Те, що ми бачили під час дипломатичних контактів із Росією минулого тижня, стало кульмінацією нашої спільної дипломатії стримування. Єдність Заходу була очевидною".

Нагадаємо:

Дмитро Кулеба попередив, що президент Росії Володимир Путін зупинятиметься лише там, де його зупиняють, тому Заходу важливо зберігати єдність, попереджати Кремль про наслідки у разі реалізації загроз та продовжувати дипломатичну роботу.