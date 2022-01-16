В МИДе рассказали о трех уровнях мер по сдерживанию агрессии РФ

Украина тесно сотрудничает со своими партнерами и союзниками для внедрения комплексного пакета сдерживания России, который включает дипломатические меры, санкции и оборонное сотрудничество.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bild, которое цитирует Интерфакс-Украина

Детали: Глава внешнеполитического ведомства рассказал, что пакет сдерживания РФ "состоит из трех уровней: сильная дипломатия для деэскалации, разработка ряда болезненных экономических санкций, углубление оборонного сотрудничества с Украиной".

По его словам, когда в начале ноября 2021 года РФ взяла новый опасный курс эскалации, Киев немедленно удвоил усилия по мобилизации международной поддержки Украины.

Прямая речь: "Нет лучшего пути сдерживания дальнейшей российской агрессии, чем сильная Украина. То, что мы видели во время дипломатических контактов с Россией на прошлой неделе, стало кульминацией нашей совместной дипломатии сдерживания. Единство Запада было очевидно".

Напомним:

Дмитрий Кулеба предупредил, что президент России Владимир Путин будет останавливаться только там, где его останавливают, поэтому Западу важно сохранять единство, предупреждать Кремль о последствиях в случае реализации угроз и продолжать дипломатическую работу.