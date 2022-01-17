Росія може розташувати біля США ядерну зброю – ЗМІ

Керівництво РФ робить натяки, що може розмістити поблизу американського узбережжя свою ядерну зброю.

Джерело: The New York Times

Дослівно: "Були натяки, хоча і нечітко сформульовані, що ядерну зброю можуть перекинути в місця — можливо, неподалік від узбережжя Сполучених Штатів — і це скоротить запас часу після запуску ракет до п’яти хвилин, що потенційно може спричинити протистояння, схоже на Карибську кризу 1962 року".

Реклама:

Деталі: Зокрема, перебуваючи у Женеві, один високопоставлений російський дипломат сказав, що Москва готова розмістити "невизначені" системи озброєння у "невизначених" місцях. Це збігається з інформацією, яку отримала американська розвідка, про те, що Росія може розглядати нові місця для базування своєї ядерної зброї. Це може бути тактична ядерна зброя або потужний арсенал гіперзвукових ракет.

Крім того, йдеться у статті, у листопаді сам президент РФ Володимир Путін заявляв, що Росія може розмістити гіперзвукові ракети на підводних човнах на неподалік від Вашингтона. Він неодноразово повторював, що США може з України нанести швидкий ядерний удар по Москві, тому Росія хоче мати можливість зробити те саме.

Нагадаємо: США та НАТО заявили про готовність до нової зустрічі з Росією в рамках дипломатичного діалогу щодо деескалації навколо України.

ВІДЕО ДНЯ

Держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також - що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом.

Читайте також: У НАТО сказали "ні": що змінили та які наслідки матимуть переговори Заходу з РФ, також дивіться про це відео від ЄвроПравди.