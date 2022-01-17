Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Росія може розташувати біля США ядерну зброю – ЗМІ

Понеділок, 17 січня 2022, 02:48
фото Getty Images

Керівництво РФ робить натяки, що може розмістити поблизу американського узбережжя свою ядерну зброю.

Джерело: The New York Times

Дослівно: "Були натяки, хоча і нечітко сформульовані, що ядерну зброю можуть перекинути в місця — можливо, неподалік від узбережжя Сполучених Штатів — і це скоротить запас часу після запуску ракет до п’яти хвилин, що потенційно може спричинити протистояння, схоже на Карибську кризу 1962 року".

Деталі: Зокрема, перебуваючи у Женеві, один високопоставлений російський дипломат сказав, що Москва готова розмістити "невизначені" системи озброєння у "невизначених" місцях. Це збігається з інформацією, яку отримала американська розвідка, про те, що Росія може розглядати нові місця для базування своєї ядерної зброї. Це може бути тактична ядерна зброя або потужний арсенал гіперзвукових ракет.

Крім того, йдеться у статті, у листопаді сам президент РФ Володимир Путін заявляв, що Росія може розмістити гіперзвукові ракети на підводних човнах на неподалік від Вашингтона. Він неодноразово повторював, що США може з України нанести швидкий ядерний удар по Москві, тому Росія хоче мати можливість зробити те саме.

Нагадаємо: США та НАТО заявили про готовність до нової зустрічі з Росією в рамках дипломатичного діалогу щодо деескалації навколо України.

Держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також  - що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом.

Читайте також: У НАТО сказали "ні": що змінили та які наслідки матимуть переговори Заходу з РФ, також дивіться про це відео від ЄвроПравди.

Теми: РосіяСШАядерна зброя
powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВІДЕОЗМІ опублікували запис розмови чиновників про корупцію на об’єкті в Чорнобилі: "Гроші сп***жені"

Новини 20 січня: війська РФ біля кордону, нові санкції США

фото, відеоПоліція розслідує незаконний видобуток корисних копалин майже на пів мільярда

ВІДЕОСупутники зробили нові знімки російських військ уздовж українських кордонів – Reuters

НБУ натякнув, що тарифи на комунальні послуги доведеться піднімати

США наклали санкції на двох депутатів ОПЗЖ за "дестабілізацію України"

Усі новини...
Росія
Канада не радить громадянам їхати в Україну через агресію РФ
Facebook заблокував сторінку делегації РФ у Відні, Росія заявила про цензуру
Генсек НАТО заявив, що гнучкість має проявити Росія, а не Україна
Останні новини
23:10
Двоє членів Вищої ради правосуддя подали у відставку: не згодні з роллю міжнародників
22:27
ВІДЕОЗМІ опублікували запис розмови чиновників про корупцію на об’єкті в Чорнобилі: "Гроші сп***жені"
21:49
Новини 20 січня: НБУ підвищив ставку і погіршив прогноз по ВВП
21:45
ВІДЕОБайден пояснив, що санкції застосують і в разі гібридних атак Росії
21:14
Половина українських стартапів не мають доходу – дослідження
21:00
Новини 20 січня: війська РФ біля кордону, нові санкції США
20:52
Єврокомісія залучить Україну до процесу сертифікації "Північного потоку-2" – Міненерго
20:50
В Австрії частково схвалили загальну обов’язкову вакцинацію від коронавірусу
20:46
Офіційний курс: гривня трохи зміцнилась
20:37
Кістяк підрозділів тероборони уже сформовано, зброї вдосталь – командувач
Усі новини...