Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія може розташувати біля США ядерну зброю – ЗМІ

Понеділок, 17 січня 2022, 01:48
Росія може розташувати біля США ядерну зброю – ЗМІ
фото Getty Images

Керівництво РФ робить натяки, що може розмістити поблизу американського узбережжя свою ядерну зброю.

Джерело: The New York Times

Дослівно: "Були натяки, хоча і нечітко сформульовані, що ядерну зброю можуть перекинути в місця — можливо, неподалік від узбережжя Сполучених Штатів — і це скоротить запас часу після запуску ракет до п’яти хвилин, що потенційно може спричинити протистояння, схоже на Карибську кризу 1962 року".

Реклама:

Деталі: Зокрема, перебуваючи у Женеві, один високопоставлений російський дипломат сказав, що Москва готова розмістити "невизначені" системи озброєння у "невизначених" місцях. Це збігається з інформацією, яку отримала американська розвідка, про те, що Росія може розглядати нові місця для базування своєї ядерної зброї. Це може бути тактична ядерна зброя або потужний арсенал гіперзвукових ракет.

Крім того, йдеться у статті, у листопаді сам президент РФ Володимир Путін заявляв, що Росія може розмістити гіперзвукові ракети на підводних човнах на неподалік від Вашингтона. Він неодноразово повторював, що США може з України нанести швидкий ядерний удар по Москві, тому Росія хоче мати можливість зробити те саме.

Нагадаємо: США та НАТО заявили про готовність до нової зустрічі з Росією в рамках дипломатичного діалогу щодо деескалації навколо України.

ВІДЕО ДНЯ

Держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також  - що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом.

Читайте також: У НАТО сказали "ні": що змінили та які наслідки матимуть переговори Заходу з РФ, також дивіться про це відео від ЄвроПравди.

Теми: РосіяСШАядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
Усі новини...
Реклама: