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Россия может разместить около США ядерное оружие – СМИ

Понедельник, 17 января 2022, 01:48
Россия может разместить около США ядерное оружие – СМИ
фото Getty Images

Руководство РФ делает намеки, что может разместить у американского побережья свое ядерное оружие.

Источник: The New York Times

Дословно: "Были намеки, что ядерное оружие могут перебросить в места — возможно, недалеко от побережья Соединенных Штатов — и это сократит запас времени после запуска ракет до пяти минут, что потенциально может повлечь за собой противостояние, схожее с Карибским кризисом 1962 года".

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Детали: В частности, находясь в Женеве, один высокопоставленный российский дипломат сказал, что Москва готова разместить "неопределенные" системы вооружения в "неопределенных" местах. Это перекликается с информацией, полученной американской разведкой, о том, что Россия может рассматривать новые места для базирования своего ядерного оружия. Это может быть тактическое ядерное оружие или мощный арсенал гиперзвуковых ракет.

Кроме того, говорится в статье, в ноябре сам президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия может разместить гиперзвуковые ракеты на подводных лодках вблизи Вашингтона. Он неоднократно повторял, что США могут из Украины нанести быстрый ядерный удар по Москве, поэтому Россия хочет иметь возможность сделать то же самое.

Напомним: США и НАТО заявили о готовности к новой встрече с Россией в рамках дипломатического диалога о деэскалации вокруг Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также что не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время.

Читайте также: В НАТО сказали "нет": что уже изменили и к чему приведут переговоры Запада с РФ, также смотрите об этом видео от ЕвроПравды.

Темы: РосcияСШАядерное оружие
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