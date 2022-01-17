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У неділю першу дозу вакцини отримали 8 тисяч українців, "бустер" – понад 4 тисячі

Понеділок, 17 січня 2022, 08:20
У неділю першу дозу вакцини отримали 8 тисяч українців, бустер – понад 4 тисячі
Фото КМДА

У неділю 16 січня в Україні 23 286 людей вакцинувалися проти Covid-19.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Першу дозу вакцини отримали 8 034 людини, другу дозу – 10 930 людей, додаткову дозу – 105 людей, бустерну дозу – 4 217 людей.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 993 077 людей, зроблено 29 372 377 щеплень.

Першу дозу отримали 14 993 075 людей, дві дози – 14 270 520 людей, додаткову дозу – 9 617 людей, бустерну дозу – 99 165 людей. 

Теми: вакцинація
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