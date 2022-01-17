Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У неділю першу дозу вакцини отримали 8 тисяч українців, "бустер" – понад 4 тисячі

Понеділок, 17 січня 2022, 09:20
Фото КМДА

У неділю 16 січня в Україні 23 286 людей вакцинувалися проти Covid-19.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Першу дозу вакцини отримали 8 034 людини, другу дозу – 10 930 людей, додаткову дозу – 105 людей, бустерну дозу – 4 217 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 993 077 людей, зроблено 29 372 377 щеплень.

Першу дозу отримали 14 993 075 людей, дві дози – 14 270 520 людей, додаткову дозу – 9 617 людей, бустерну дозу – 99 165 людей. 

Теми: вакцинація
powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВІДЕОСупутники зробили нові знімки російських військ уздовж українських кордонів – Reuters

НБУ натякнув, що тарифи на комунальні послуги доведеться піднімати

США наклали санкції на двох депутатів ОПЗЖ за "дестабілізацію України"

Зеленський після слів Байдена нагадав, що "незначних агресій" не буває

фото, відеоУ Навального показали фото розкішного "палацу Путіна"

Нацбанк підняв облікову ставку до 10%

Усі новини...
вакцинація
Франція посилила обмеження для невакцинованих від коронавірусу
Джокович у масці прилетів у Дубай, Australian Open почався без нього
У Франції протест проти вакцинних перепусток зібрав 50 тисяч учасників
Останні новини
20:12
"АрселорМітталу" розблокували рахунок для виплати зарплат
20:02
Ердоган уточнив час візиту в Київ та знову запропонував посередництво між Україною та РФ
19:58
фото, відеоПоліція розслідує незаконний видобуток корисних копалин майже на пів мільярда
19:56
ВІДЕОУ Закарпатській облраді спалах COVID-19, зокрема захворів і голова
19:49
Центробанк Росії пропонує заборонити криптовалюти, ідею лобіює ФСБ – Bloomberg
19:34
Польща сподівається домовитися з Україною без арбітражу про "автодозволи"
19:22
Газовикам можуть підвищити ренту, аби змусити продавати "соціальний" газ
19:20
Поліція Алмати заявила, що знайшла "таємні поховання учасників заворушень"
19:16
Іноземці продовжують активно продавати українські держоблігації
19:11
ВІДЕОСупутники зробили нові знімки російських військ уздовж українських кордонів – Reuters
Усі новини...