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В воскресенье первую дозу вакцины получили 8 тысяч украинцев, бустер – более 4 тысяч

Понедельник, 17 января 2022, 09:20
Фото КГГА

В воскресенье 16 января в Украине 23 286 человек вакцинировались против Covid-19.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: Первую дозу вакцины получили 8 034 человека, вторую дозу – 10 930 человек, дополнительную дозу – 105 человек, бустерную дозу – 4 217 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 993 077 человек, сделано 29 372 377 прививок.

Первую дозу получили 14 993 075 человек, две дозы – 14 270 520 человек, дополнительную дозу – 9 617 человек, бустерную дозу – 99 165 человек.

Темы: вакцинация


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