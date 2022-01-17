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Кличко вдруге захворів на ковід

Понеділок, 17 січня 2022, 10:50
скриншот із відео

Очільник Києва Віталій Кличко захворів на коронавірус та пішов на самоізоляцію.

Джерело: Кличко в Facebook

Пряма мова: "Друзі! Новина для мене - невтішна. Отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Захворів уже вдруге. Оскільки вакцинований, сподіваюся на нескладний перебіг хвороби. Самоізолювався, лікуюся та працюю з дому.

Будь ласка, бережіть себе! Бо вірус - агресивний і розповсюджується швидко. Будьте обережними, якщо спілкуєтеся з великою кількістю людей чи відвідуєте публічні місця. Дотримуйтеся правил!".

Нагадаємо: Вперше Кличко перехворів на коронавірус у жовтні 2020 року. У МОЗ наголошували, що вакцинація від ковіду сприяє легшому перебігу хвороби.

Українська правда
Теми: коронавірусВіталій КличкоCovid-2019
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