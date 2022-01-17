Кличко второй раз заболел ковидом
Понедельник, 17 января 2022, 10:50
Глава Киева Виталий Кличко заболел коронавирусом и ушел на самоизоляцию.
Источник: Кличко в Facebook
Прямая речь: "Друзья! Новость для меня - неутешительная. Получил положительный результат теста на COVID-19. Заболел уже во второй раз. Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома.
Пожалуйста, берегите себя! Ибо вирус – агрессивен и распространяется быстро. Будьте осторожны, если общаетесь с большим количеством людей или посещаете публичные места. Соблюдайте правила!".
Напомним: Впервые Кличко переболел коронавирусом в октябре 2020 года. В Минздраве отмечали, что вакцинация от ковида способствует более легкому течению болезни.
Украинская правда