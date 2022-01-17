Кличко второй раз заболел ковидом

Глава Киева Виталий Кличко заболел коронавирусом и ушел на самоизоляцию.

Источник: Кличко в Facebook

Прямая речь: "Друзья! Новость для меня - неутешительная. Получил положительный результат теста на COVID-19. Заболел уже во второй раз. Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома.

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Пожалуйста, берегите себя! Ибо вирус – агрессивен и распространяется быстро. Будьте осторожны, если общаетесь с большим количеством людей или посещаете публичные места. Соблюдайте правила!".

Напомним: Впервые Кличко переболел коронавирусом в октябре 2020 года. В Минздраве отмечали, что вакцинация от ковида способствует более легкому течению болезни.