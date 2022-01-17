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У Києві після вихідних дещо знизилась кількість нових хворих на Covid

Понеділок, 17 січня 2022, 11:34
Фото kyivcity.gov.ua

За добу 16 січня у столиці лабораторно підтвердили 510 нових випадків коронавірусу, 7 хворих померли, водночас подолали вірус 615 мешканців міста.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "510 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 7 летальних випадків від вірусу: 4 жінки від 64 до 89 років та 3 чоловіків від 75 до 84 років".

Деталі: Серед нових хворих – і мер столиці Кличко.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському (265), у Дніпровському (54) та в Деснянському (53) районах.

До лікарень столиці госпіталізували 21 хворого на коронавірус та 46 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 345 256 випадків коронавірусу, 8 371 хворий помер, подолали вірус загалом 327 265 мешканців міста.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Українська правда
Теми: Київкоронавірус
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