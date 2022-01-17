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В Киеве после выходных немного снизилось количество новых больных Covid

Понедельник, 17 января 2022, 10:34
В Киеве после выходных немного снизилось количество новых больных Covid
Фото kyivcity.gov.ua

За сутки 16 января в столице лабораторно подтвердили 510 новых случаев коронавируса, 7 больных умерли, вместе с тем преодолели вирус 615 жителей города.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "510 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 7 летальных исходов от вируса: 4 женщины от 64 до 89 лет и 3 мужчины от 75 до 84 лет".

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Детали: Среди новых больных – и мэр столицы Кличко.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском (265), Днепровском (54) и Деснянском (53) районах.

В больницы столицы госпитализировали 21 больного коронавирусом и 46 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

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Всего с начала пандемии в столице уже 345 256 случаев коронавируса, 8 371 больной умер, преодолели вирус в общей сложности 327 265 жителей города.

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Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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