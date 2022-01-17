У Кремлі заявили, що для обговорення відносин з Україною США не потрібні

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що для обговорення російсько-українських відносин США не потрібні, тому Москва не бачить тем для обговорення на можливому саміті Росія-США-Україна.

Джерело: російські видання РБК і ТАСС

Пряма мова: "Навіщо (залучати – ред.) Сполучені Штати, щоб обговорювати двосторонні російсько-українські відносини, коли вони цілком і повністю зараз індексовані на хід виконання Мінських домовленостей, тобто, точніше, на відсутність ходу? Не думаю, що для цього потрібні Сполучені Штати Америки".

Деталі: За словами Пєскова, у Кремлі поки що немає розуміння, які питання можуть стати предметом обговорення на такому саміті.

На запитання, чи розглядають у Кремлі можливість проведення саміту Росія-США-Україна і що там можуть обговорювати, він відповів: "Розумієте, питання щодо Донбасу чи не щодо Донбасу. Якщо я правильно пам'ятаю, не було жодного уточнення, про що пропонується поговорити в складі трьох".

Пєсков також повторив тезу про те, що Росія начебто не є стороною конфлікту на Донбасі.