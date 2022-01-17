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В Кремле заявили, что для обсуждения отношений с Украиной США не нужны

Понедельник, 17 января 2022, 10:48
В Кремле заявили, что для обсуждения отношений с Украиной США не нужны
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ, ФОТО ТАСС

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что для обсуждения российско-украинских отношений США не нужны, поэтому Москва не видит тем для обсуждения на возможном саммите Россия-США-Украина.

Источник: российские издания РБК и ТАСС

Прямая речь: "Зачем (привлекать – ред.) Соединенные Штаты, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения, когда они целиком и полностью сейчас индексированы на ход выполнения Минских договоренностей, то есть, точнее, на отсутствие хода? Не думаю, что для этого нужны Соединенные Штаты Америки".

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Детали: По его словам, в Кремле пока нет понимания, какие вопросы могут стать предметом обсуждения на таком саммите.

На вопрос, рассматривают ли в Кремле возможность проведения саммита Россия-США-Украина и что там могут обсуждать, он ответил: "Понимаете, вопрос по Донбассу или не по Донбассу. Если я правильно помню, не было никакого уточнения, о чем предлагается поговорить в составе троих".

Песков также повторил тезис о том, что Россия якобы не является стороной конфликта на Донбассе.

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Темы: РосcияУкраинаСШАМинские соглашениямеждународные отношения
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