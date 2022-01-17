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МЗС наголошує: Україна не планувала і не планує наступу на Донбасі

Понеділок, 17 січня 2022, 13:47
Дмитро Кулеба. фото МЗС

У Міністерстві закордонних справ наголошують, що Україна не планує жодних наступальних дій на Сході України, а разом із міжнародними партнерами послідовно шукає шляхи дипломатичного врегулювання кризи.

Джерело: глава МЗС України Дмитро Кулеба у матеріалі для французького видання "Le Figaro", цитує Твіттер МЗС

Пряма мова: "Україна ніколи не планувала і не планує розпочинати наступальні бойові дії на Донбасі. Навпаки, з Францією та Німеччиною як посередники ми провели 2021 рік у пошуках політичних та дипломатичних рішень на основі Мінських угод".

Що було раніше: Президент РФ Володимир Путін під час великої щорічної пресконференції наприкінці 2021 року переклав питання про те, чи Росія готується до вторгнення в Україну в площину, що це, мовляв, Україна може проявити військову агресію щодо окупованих територій Донецької та Луганської області. Також традиційно президент країни-агресора поклав відповідальність за ескалацію напруги на НАТО, яке нібито "наближається до кордонів РФ".

Чому це важливо: Російська Федерація нарощує свою військову присутність поблизу кордону України. За даними розвідок США та деяких європейських країн, Путін може планувати пряме вторгнення на територію України. РФ відхрещується від звинувачень та "переводить стрілки" в ескалації ситуації на НАТО. Аналітики припускають, що РФ може використати формальним приводом для вторгнення якусь провокацію.

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