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МИД отмечает: Украина не планировала и не планирует наступления на Донбассе

Понедельник, 17 января 2022, 12:47
МИД отмечает: Украина не планировала и не планирует наступления на Донбассе
Дмитрий Кулеба. фото МИД

В Министерстве иностранных дел подчеркивают, что Украина не планирует никаких наступательных действий на Востоке Украины, а вместе с международными партнерами последовательно ищет пути дипломатического урегулирования кризиса.

Источник: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба у матеріалі для французького видання "Le Figaro", цитирует Твиттер МИД

Прямая речь: "Украина никогда не планировала и не планирует начинать наступательные боевые действия на Донбассе. Напротив, с Францией и Германией в качестве посредников мы провели 2021 год в поисках политических и дипломатических решений на основе Минских соглашений".

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Что было ранее: Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции в конце 2021 года перевел вопрос о том, готовится ли Россия к вторжению в Украину в плоскость, что это, мол, Украина может проявить военную агрессию по отношению к оккупированным территориям Донецкой и Луганской области. Также традиционно президент страны-агрессора возложил ответственность за эскалацию напряжения на НАТО, которое якобы "приближается к границам РФ".

Почему это важно: Российская Федерация наращивает свое военное присутствие вблизи границы Украины. По данным разведок США и некоторых европейских стран, Путин может планировать прямое вторжение на территорию Украины. РФ открещивается от обвинений и "переводит стрелки" в эскалации ситуации на НАТО. Аналитики предполагают, что РФ может использовать формальным предлогом для вторжения какую-то провокацию.

Украинская правда
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