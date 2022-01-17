СБУ відреагувала на заяву Лукашенка: фейк і частина інформаційної війни

Служба безпеки України наголошує на маніпулятивності і провокативності заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про нібито нарощування українського військового контингенту біля кордонів цієї країни.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко у коментарі УП

Пряма мова: "Служба безпеки України, Міністерство оборони, Збройні сили України та інші органи державної влади вживають низку необхідних заходів в рамках своїх повноважень, аби не допустити дестабілізаціі ситуації в державі, в тому числі в інформаційній сфері.

Окремо наголошуємо: маніпулятивні заяви прокремлівських політиків та представників держав-сателітів РФ про нібито нарощування Україною поблизу власного кордону "націоналістів-радикалів", які нібито є "похлеще, чем натовские военнослужащие" не відповідають дійсності, є політичною маніпуляцією та частиною інформаційної війни проти України".

Що передувало: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "біля кордонів Білорусі йде нарощування військового контингенту України". Він також анонсував спільні з Росією військові навчання біля кордонів України в лютому.

Чому це важливо: Російська Федерація нарощує свою військову присутність поблизу кордону України. За даними розвідок США та деяких європейських країн, Путін може планувати пряме вторгнення на територію України. РФ відхрещується від звинувачень та "переводить стрілки" в ескалації ситуації на НАТО. Аналітики припускають, що РФ може використати формальним приводом для вторгнення якусь провокацію.

Крім цього Лукашенко створив мігранстьку кризу на кордоні з країнами Балтії та Польщею. Україна посилила захист кордону з Білоруссю, щоб унеможливити варіанту подібних провокацій з мігрантами на власному кордоні. Там триває спецоперація "Полісся".