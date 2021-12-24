Спецоперація на кордоні з Білоруссю: тренувались перекидати резерв за 30-60 хвилин

Спільна спеціальна прикордонна операція "Полісся" на кордоні з Білоруссю триває вже місяць, в рамках неї відпрацьовано зокрема можливість оперативного перекидання резервів.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Спецоперація проводиться спільно з силами Національної гвардії, Національної поліції, ЗСУ, СБУ, ДСНС, іншими задіяними резервами і проходить у межах п’яти областей, що межують з Білоруссю.

Головне завдання - безпека у прикордонних районах та безпосередньо на кордоні України з Білоруссю, зокрема, нарощення спроможностей для оперативного реагування на спроби масового порушення держрубежу мігрантами.

З цією метою у прикордонних районах розміщені резерви Держприкордонслужби, Національної гвардії, Нацполіції. На випадок різкої зміни обстановки відпрацьована можливість оперативного прибуття резервів на будь-яку ділянку кордону протягом 30-60 хвилин. Для цього передбачене використання вертольотів, автомобільної та спеціальної техніки, зазначають у ДПСУ.

В рамках операції відпрацьовані механізми реагування на загострення обстановки, які передбачають організацію взаємодії силових структур, органів місцевої влади, громадськості.

Прикордонники вказують на суттєву активізацію інженерного облаштування державного кордону.

Для охорони кордону активно застосовується авіація, дрони, а також технічні засоби спостереження.

Дослівно: "Під час проведення операції не зафіксовано жодного порушення українсько-білоруського кордону поза пунктами пропуску. У пунктах пропуску зафіксовано лише одну спробу в’їзду в Україну 15 іноземців з Близького Сходу, які не змогли підтвердити мету прибуття у нашу країну.

Також були зафіксовані спроби ворожої пропаганди скомпрометувати заходи, які проводяться у рамках операції "Полісся". Зокрема було кілька спроб ширити фейкову інформацію про нібито затримання та розстріл груп нелегалів українськими військовими. Ця інформація була оперативно виявлена та спростована…

Спільна спеціальна прикордонна операція "Полісся" триває, а досвід її проведення буде врахований й на інших ділянках кордону".