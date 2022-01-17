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СБУ отреагировала на заявление Лукашенко: фейк и часть информационной войны

Понедельник, 17 января 2022, 14:00
фото СБУ

Служба безопасности Украины отмечает манипулятивность и провокативность заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы наращивании украинского военного контингента у границ этой страны.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии УП

Прямая речь: "Служба безопасности Украины, Министерство обороны, Вооруженные силы Украины и другие органы государственной власти принимают ряд необходимых мер в рамках своих полномочий, чтобы не допустить дестабилизацию ситуации в государстве, в том числе в информационной сфере.

Отдельно подчеркиваем: манипулятивные заявления прокремлевских политиков и представителей государств-сателлитов РФ о якобы наращивании Украиной вблизи собственной границы "националистов-радикалов", которые якобы являются "похлеще, чем натовские военнослужащие" не соответствуют действительности, являются политической маниляцией".

Что предшествовало: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "у границ Беларуси идет наращивание военного контингента Украины". Он также анонсировал совместные с Россией военные учения у границ Украины в феврале.

Почему это важно: Российская Федерация наращивает свое военное присутствие вблизи границы Украины. По данным разведок США и некоторых европейских стран, Путин может планировать прямое вторжение на территорию Украины. РФ открещивается от обвинений и "переводит стрелки" в эскалации ситуации на НАТО. Аналитики предполагают, что РФ может использовать формальным предлогом для вторжения какую-то провокацию.

Кроме этого, Лукашенко создал мигранский кризис на границе со странами Балтии и Польшей. Украина усилила защиту границы с Беларусью, чтобы предотвратить вариант подобных провокаций с мигрантами на собственной границе. Там продолжается спецоперация "Полесье".

Украинская правда
Темы: ЛукашенкоСБУ


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