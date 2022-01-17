Bellingcat оскаржує в російських судах її зарахування до "іноагентів"

Організація журналістів-розслідувачів Bellingcat оскаржує у судах Росії рішення про зарахування її до "іноземних агентів".

Джерело: Bellingcat у Twitter

Дослівно: "Bellingcat подала офіційну апеляцію до російських судів на наше визнання "іноземним агентом". Наше включення до реєстру іноземних агентів порушує російське та міжнародне право, є дискримінаційним і суперечить принципам свободи слова та здоровому глузду".

Деталі: В організації додали – якщо російські суди не підтримають "прихильність Росії до свободи слова відповідно до міжнародного права", то вони будуть звертатися до Європейського суду з прав людини.

Bellingcat зазначив, що також буде підтримувати колег із десятків незалежних російських ЗМІ, яких несправедливо назвали "іноземними агентами".

Повідомляється, що інтереси Bellingcat в судах представлятимуть юристи російської правозахисної організації Agora Foundation.

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