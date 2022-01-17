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Bellingcat оскаржує в російських судах її зарахування до "іноагентів"

Понеділок, 17 січня 2022, 15:25
Сайт Bellingcat. Фото УП

Організація журналістів-розслідувачів Bellingcat оскаржує у судах Росії рішення про зарахування її до "іноземних агентів".

Джерело: Bellingcat у Twitter

Дослівно: "Bellingcat подала офіційну апеляцію до російських судів на наше визнання "іноземним агентом". Наше включення до реєстру іноземних агентів порушує російське та міжнародне право, є дискримінаційним і суперечить принципам свободи слова та здоровому глузду".

Деталі: В організації додали – якщо російські суди не підтримають "прихильність Росії до свободи слова відповідно до міжнародного права", то вони будуть звертатися до Європейського суду з прав людини.

Bellingcat зазначив, що також буде підтримувати колег із десятків незалежних російських ЗМІ, яких несправедливо назвали "іноземними агентами".

Повідомляється, що інтереси Bellingcat в судах представлятимуть юристи російської правозахисної організації Agora Foundation.

Передісторія:

  • 8 жовтня 2021 року Міністерство юстиції Росії внесло проєкт розслідувань Bellingcat до реєстру "ЗМІ – іноземних агентів".
  • Закон про ЗМІ – "іноземних агентів" у Росії був ухвалений у 2017 році. Після цього російська влада визнала "іноагентами" "Радіо Свобода", "Голос Америки", телеканал "Настоящее время", телеканал "Дождь" і багато інших незалежних видань, а також десятки журналістів.

Українська правда
Теми: РосіяЗМІсвобода словасуд
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