Bellingcat оскаржує в російських судах її зарахування до "іноагентів"
Організація журналістів-розслідувачів Bellingcat оскаржує у судах Росії рішення про зарахування її до "іноземних агентів".
Джерело: Bellingcat у Twitter
Дослівно: "Bellingcat подала офіційну апеляцію до російських судів на наше визнання "іноземним агентом". Наше включення до реєстру іноземних агентів порушує російське та міжнародне право, є дискримінаційним і суперечить принципам свободи слова та здоровому глузду".
Деталі: В організації додали – якщо російські суди не підтримають "прихильність Росії до свободи слова відповідно до міжнародного права", то вони будуть звертатися до Європейського суду з прав людини.
Bellingcat зазначив, що також буде підтримувати колег із десятків незалежних російських ЗМІ, яких несправедливо назвали "іноземними агентами".
Повідомляється, що інтереси Bellingcat в судах представлятимуть юристи російської правозахисної організації Agora Foundation.
Передісторія:
- 8 жовтня 2021 року Міністерство юстиції Росії внесло проєкт розслідувань Bellingcat до реєстру "ЗМІ – іноземних агентів".
- Закон про ЗМІ – "іноземних агентів" у Росії був ухвалений у 2017 році. Після цього російська влада визнала "іноагентами" "Радіо Свобода", "Голос Америки", телеканал "Настоящее время", телеканал "Дождь" і багато інших незалежних видань, а також десятки журналістів.