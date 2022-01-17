Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Bellingcat обжалует в российских судах ее причисление к "иноагентам"

Понедельник, 17 января 2022, 15:25
Сайт Bellingcat. Фото УП

Организация журналистов-расследователей Bellingcat обжалует в судах России решение о причислении ее к "иностранным агентам".

Источник: Bellingcat в Twitter

Дословно: "Bellingcat подала официальную апелляцию в российские суды на наше признание "иностранным агентом". Наше включение в реестр иностранных агентов нарушает российское и международное право, оно дискриминационное и противоречит принципам свободы слова и здравого смысла".

Детали: В организации добавили – если российские суды не поддержат "приверженность России свободе слова в соответствии с международным правом", то они будут обращаться в Европейский суд по правам человека.

Bellingcat отметил, что также будет поддерживать коллег из десятков независимых российских СМИ, которых несправедливо назвали "иностранными агентами".

Сообщается, что интересы Bellingcat в судах будут представлять юристы российской правозащитной организации Agora Foundation.

Предыстория:

  • 8 октября 2021 года Министерство юстиции России внесло проект расследований Bellingcat в реестр "СМИ – иностранных агентов".
  • Закон о СМИ – "иностранных агентах" в России был принят в 2017 году. После этого российские власти признали "иноагентами" "Радио Свобода", "Голос Америки", телеканал "Настоящее время", телеканал "Дождь" и многие другие независимые издания, а также десятки журналистов.

Украинская правда
Темы: РосcияСМИсвобода словасуд


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоСтреляли вверх: Под Печерским судом инкассаторы с автоматом устроили разборки

фото, видеоВ Украину прибыла новая партия военной помощи США

видеоДмитрук объяснил, почему устроил драку в Одесском горсовете

обновлено, фото, видеоМитингующие сломали забор и хотят штурмовать Раду – СМИ

Президент Хорватии заявил, что Украине не место в НАТО, и назвал Революцию достоинства переворотом

В ВОЗ сомневаются, что вариант Омикрон закончит пандемию COVID-19

Все новости...
Росcия
Крымским активистам грозят длительные сроки в России
Глава МИД Германии: любая агрессия РФ против Украины будет дорого ей стоить
Песков прокомментировал возможность размещения российских военных на Кубе и в Венесуэле
Последние новости
18:07
Украина не согласится с принятыми за ее спиной уступками в сторону РФ – Кулеба
18:04
Криптовалюты в РФ: Центробанк – за полный запрет, Минфин – за регулирование
18:02
Закрытие межбанка: гривня ослабла к доллару и евро
17:35
Латвия раскритиковала политику Германии по отношению к России: не вписывается в наше время
17:32
Måneskin не смогут дать запланированный концерт в Киеве
17:26
Боевики все чаще взрываются на собственных минах – разведка
17:22
Премьер Польши разочарован реакцией Германии на угрозу России для Украины
17:20
МВФ ухудшил прогноз развития мировой экономики: что обусловило
17:18
США готовят новые санкции против РФ на случай вторжения: ударят по технологиям
17:14
На Донбассе российские боевики ранили двух украинских военных
Все новости...