Bellingcat обжалует в российских судах ее причисление к "иноагентам"
Организация журналистов-расследователей Bellingcat обжалует в судах России решение о причислении ее к "иностранным агентам".
Источник: Bellingcat в Twitter
Дословно: "Bellingcat подала официальную апелляцию в российские суды на наше признание "иностранным агентом". Наше включение в реестр иностранных агентов нарушает российское и международное право, оно дискриминационное и противоречит принципам свободы слова и здравого смысла".
Детали: В организации добавили – если российские суды не поддержат "приверженность России свободе слова в соответствии с международным правом", то они будут обращаться в Европейский суд по правам человека.
Bellingcat отметил, что также будет поддерживать коллег из десятков независимых российских СМИ, которых несправедливо назвали "иностранными агентами".
Сообщается, что интересы Bellingcat в судах будут представлять юристы российской правозащитной организации Agora Foundation.
Предыстория:
- 8 октября 2021 года Министерство юстиции России внесло проект расследований Bellingcat в реестр "СМИ – иностранных агентов".
- Закон о СМИ – "иностранных агентах" в России был принят в 2017 году. После этого российские власти признали "иноагентами" "Радио Свобода", "Голос Америки", телеканал "Настоящее время", телеканал "Дождь" и многие другие независимые издания, а также десятки журналистов.