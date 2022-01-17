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Bellingcat обжалует в российских судах ее причисление к "иноагентам"

Понедельник, 17 января 2022, 14:25
Bellingcat обжалует в российских судах ее причисление к иноагентам
Сайт Bellingcat. Фото УП

Организация журналистов-расследователей Bellingcat обжалует в судах России решение о причислении ее к "иностранным агентам".

Источник: Bellingcat в Twitter

Дословно: "Bellingcat подала официальную апелляцию в российские суды на наше признание "иностранным агентом". Наше включение в реестр иностранных агентов нарушает российское и международное право, оно дискриминационное и противоречит принципам свободы слова и здравого смысла".

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Детали: В организации добавили – если российские суды не поддержат "приверженность России свободе слова в соответствии с международным правом", то они будут обращаться в Европейский суд по правам человека.

Bellingcat отметил, что также будет поддерживать коллег из десятков независимых российских СМИ, которых несправедливо назвали "иностранными агентами".

Сообщается, что интересы Bellingcat в судах будут представлять юристы российской правозащитной организации Agora Foundation.

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Предыстория:

  • 8 октября 2021 года Министерство юстиции России внесло проект расследований Bellingcat в реестр "СМИ – иностранных агентов".
  • Закон о СМИ – "иностранных агентах" в России был принят в 2017 году. После этого российские власти признали "иноагентами" "Радио Свобода", "Голос Америки", телеканал "Настоящее время", телеканал "Дождь" и многие другие независимые издания, а также десятки журналистов.

Украинская правда
Темы: РосcияСМИсвобода словасуд
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