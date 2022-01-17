Україну продовжить шарпати сильний вітер - попередження

Синоптики і рятувальники застерігають, що в Україні зберігається небезпека через сильний вітер.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: До кінця доби понеділка у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях вдень пориви 25-28 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

У Києві та Київській області пориви вітру 17-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Також, за даними Укргідрометцентру, 18 січня пориви вітру в Україні очікуються на рівні 15-20 м/с.

Читайте також: На українців чекають хуртовини і сильний вітер