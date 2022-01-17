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Україну продовжить шарпати сильний вітер - попередження

Понеділок, 17 січня 2022, 15:28
Україну продовжить шарпати сильний вітер - попередження
ілюстративне фото Unsplash

Синоптики і рятувальники застерігають, що в Україні зберігається небезпека через сильний вітер.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: До кінця доби понеділка у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях вдень пориви 25-28 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

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У Києві та Київській області пориви вітру 17-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Також, за даними Укргідрометцентру, 18 січня пориви вітру в Україні очікуються на рівні 15-20 м/с.

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Теми: погода
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