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Украину продолжит терзать сильный ветер - предупреждение

Понедельник, 17 января 2022, 16:28

Синоптики и спасатели предостерегают, что в Украине сохраняется опасность из-за сильного ветра.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: До конца суток понедельника во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях днем порывы 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

В Киеве и Киевской области порывы ветра 17-22 м/с (I уровень опасности, желтый).

По данным Укргидрометцентра, 18 января порывы ветра в Украине ожидаются на уровне 15-20 м/с.

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Украинская правда
Темы: погода


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