У високогір’ї Карпат рятувальники не можуть евакуювати травмованого іноземця

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій розшукали у високогір’ї Карпат травмованого польського туриста, проте його спуск через негоду відклали.

Джерело: telegram-канал ДСНС

Дослівно: "17 січня о 14:50 на службовий телефон начальника 4-ї спеціальної пошуково-рятувальної групи надійшов телефонний дзвінок від однієї з американських компаній, яка повідомила, що вони отримали повідомлення про те, що за визначеними координатами поблизу гори Піп Іван (орієнтовно 200 м від вершини) на території Закарпатської області травмувався іноземний турист".

Деталі: Близько 16:12 рятувальники знайшли постраждалого туриста. Його супроводили до пошуково-рятувального посту "Явірник".

Через складні погодні умови – хуртовину й температуру – 13°С, його спуск з високогір’я перенесли на 18 січня.

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