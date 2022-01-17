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У високогір’ї Карпат рятувальники не можуть евакуювати травмованого іноземця

Понеділок, 17 січня 2022, 17:46
Засніжена гора Піп Іван на Закарпатті. Фото: unsplash

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій розшукали у високогір’ї Карпат травмованого польського туриста, проте його спуск через негоду відклали.

Джерело: telegram-канал ДСНС

Дослівно: "17 січня о 14:50 на службовий телефон начальника 4-ї спеціальної пошуково-рятувальної групи надійшов телефонний дзвінок від однієї з американських компаній, яка повідомила, що вони отримали повідомлення про те, що за визначеними координатами поблизу гори Піп Іван (орієнтовно 200 м від вершини) на території Закарпатської області травмувався іноземний турист".

Деталі: Близько 16:12 рятувальники знайшли постраждалого туриста. Його супроводили до пошуково-рятувального посту "Явірник".

Через складні погодні умови – хуртовину й температуру – 13°С, його спуск з високогір’я перенесли на 18 січня.

Передісторія: 

  • Раніше рятувальники попереджали про значний ризик сходження снігових лавин 17 і 18 січня у східному високогір’ї Закарпаття, де знайшли туриста.
  • Синоптики прогнозують 18 січня в Карпатах значні пориви вітру до 30 м/с, що становить помаранчевий рівень небезпеки. Крім того, температура повітря й удень, і вночі не сягне вище позначки – 8°С.

Українська правда
Теми: КарпатипогодаДСНСПольща
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