В высокогорье Карпат спасатели не могут эвакуировать травмированного иностранца
Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разыскали в высокогорье Карпат травмированного польского туриста, однако его спуск из-за сложных погодных условий отложили.
Источник: telegram-канал ГСЧС
Дословно: "17 января в 14:50 на служебный телефон начальника 4 специальной поисково-спасательной группы поступил телефонный звонок от одной из американских компаний, которая сообщила, что они получили сообщение о том, что по определенным координатам вблизи горы Пип Иван (ориентировочно 200 м от вершины) на территории Закарпатской области травмировался иностранный турист".
Детали: Около 16:12 спасатели обнаружили пострадавшего туриста. Его сопровождали в поисково-спасательный пост "Яворник".
Из-за сложных погодных условий – метели и температуры приблизительно –13°С, его спуск с высокогорья перенесли на 18 января.
Предыстория:
- Ранее спасатели предупреждали о значительном риске снежных лавин 17 и 18 января в восточных высокогорьях Закарпатья, где нашли туриста.
- Синоптики прогнозируют 18 января в Карпатах значительные порывы ветра до 30 м/с, что составляет оранжевый уровень опасности. Кроме того, температура воздуха и днем и ночью не достигнет выше отметки –8°С.