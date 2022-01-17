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В высокогорье Карпат спасатели не могут эвакуировать травмированного иностранца

Понедельник, 17 января 2022, 16:46
В высокогорье Карпат спасатели не могут эвакуировать травмированного иностранца

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разыскали в высокогорье Карпат травмированного польского туриста, однако его спуск из-за сложных погодных условий отложили.

Источник: telegram-канал ГСЧС

Дословно: "17 января в 14:50 на служебный телефон начальника 4 специальной поисково-спасательной группы поступил телефонный звонок от одной из американских компаний, которая сообщила, что они получили сообщение о том, что по определенным координатам вблизи горы Пип Иван (ориентировочно 200 м от вершины) на территории Закарпатской области травмировался иностранный турист".

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Детали: Около 16:12 спасатели обнаружили пострадавшего туриста. Его сопровождали в поисково-спасательный пост "Яворник".

Из-за сложных погодных условий – метели и температуры приблизительно –13°С, его спуск с высокогорья перенесли на 18 января.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее спасатели предупреждали о значительном риске снежных лавин 17 и 18 января в восточных высокогорьях Закарпатья, где нашли туриста.
  • Синоптики прогнозируют 18 января в Карпатах значительные порывы ветра до 30 м/с, что составляет оранжевый уровень опасности. Кроме того, температура воздуха и днем ​​и ночью не достигнет выше отметки –8°С.

Украинская правда
Темы: КарпатыпогодаГСЧСПольша
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