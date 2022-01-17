В высокогорье Карпат спасатели не могут эвакуировать травмированного иностранца

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разыскали в высокогорье Карпат травмированного польского туриста, однако его спуск из-за сложных погодных условий отложили.

Источник: telegram-канал ГСЧС

Дословно: "17 января в 14:50 на служебный телефон начальника 4 специальной поисково-спасательной группы поступил телефонный звонок от одной из американских компаний, которая сообщила, что они получили сообщение о том, что по определенным координатам вблизи горы Пип Иван (ориентировочно 200 м от вершины) на территории Закарпатской области травмировался иностранный турист".

Детали: Около 16:12 спасатели обнаружили пострадавшего туриста. Его сопровождали в поисково-спасательный пост "Яворник".

Из-за сложных погодных условий – метели и температуры приблизительно –13°С, его спуск с высокогорья перенесли на 18 января.

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