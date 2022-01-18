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Нещепленому Джоковичу нагадали про ковідні правила турніру в Іспанії

Вівторок, 18 січня 2022, 02:11
Новак джокович, фото Getty Images

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що перша ракетка світу Новак Джокович, якого щойно не пустили на престижний тенісний турнір Australian Open, повинен виконати вимоги ковідної безпеки для участі в Madrid Open.

Джерело: CNN

Деталі: За словами Санчеса, аби взяти участь в іспанському турнірі, тенісисту необхідно відповідати вимогам цієї країни щодо захисту здоров'я в умовах пандемії COVID-19.

Наразі Іспанія вимагає від відвідувачів, щоб вони або були повністю вакциновані, або мали свіжий негативний ПЛР-тест, або мали довідку про одужання.

Як повідомив CNN інший іспанський урядовець, на міжнародних спортивних змаганнях в країні можуть бути введені додаткові заходи безпеки, наприклад, щоденне тестування на коронавірус під час турніру.

Прем'єр Санчес похвалив рішення Австралії депортувати Джоковича, сказавши, що він "повністю поважає рішення австралійського уряду".

Пряма мова: "Правила повинні дотримуватися, і ніхто не стоїть вище правил. І якщо це правила, які схвалив австралійський уряд, то їх потрібно дотримуватись".

Передісторія: Раніше Федеральний суд Австралії ухвалив рішення депортувати Джоковича з країни, що завадило тенісисту зіграти в одному з найпрестіжніших турнірів планети Australian Open.

Зірка тенісу не зміг довести, що він безпечний в плані розповсюдження COVID-19.

Українська правда
Теми: спорткоронавірусскандалІспанія
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