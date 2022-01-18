Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нещепленому Джоковичу нагадали про ковідні правила турніру в Іспанії

Вівторок, 18 січня 2022, 01:11
Нещепленому Джоковичу нагадали про ковідні правила турніру в Іспанії
Новак джокович, фото Getty Images

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що перша ракетка світу Новак Джокович, якого щойно не пустили на престижний тенісний турнір Australian Open, повинен виконати вимоги ковідної безпеки для участі в Madrid Open.

Джерело: CNN

Деталі: За словами Санчеса, аби взяти участь в іспанському турнірі, тенісисту необхідно відповідати вимогам цієї країни щодо захисту здоров'я в умовах пандемії COVID-19.

Реклама:

Наразі Іспанія вимагає від відвідувачів, щоб вони або були повністю вакциновані, або мали свіжий негативний ПЛР-тест, або мали довідку про одужання.

Як повідомив CNN інший іспанський урядовець, на міжнародних спортивних змаганнях в країні можуть бути введені додаткові заходи безпеки, наприклад, щоденне тестування на коронавірус під час турніру.

Прем'єр Санчес похвалив рішення Австралії депортувати Джоковича, сказавши, що він "повністю поважає рішення австралійського уряду".

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Правила повинні дотримуватися, і ніхто не стоїть вище правил. І якщо це правила, які схвалив австралійський уряд, то їх потрібно дотримуватись".

Передісторія: Раніше Федеральний суд Австралії ухвалив рішення депортувати Джоковича з країни, що завадило тенісисту зіграти в одному з найпрестіжніших турнірів планети Australian Open.

Зірка тенісу не зміг довести, що він безпечний в плані розповсюдження COVID-19.

Українська правда
Теми: спорткоронавірусскандалІспанія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
спорт
Сотні російських спортсменів змінили громадянство, Мінспорту РФ зменшує цю цифру
Київське "Динамо" відпустило півзахисника Сидорчука до бельгійського «Вестерло»
Спортсменам з РФ та Білорусі дозволили змагатись у водних видах спорту
Останні новини
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
Усі новини...
Реклама: