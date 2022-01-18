Нещепленому Джоковичу нагадали про ковідні правила турніру в Іспанії

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що перша ракетка світу Новак Джокович, якого щойно не пустили на престижний тенісний турнір Australian Open, повинен виконати вимоги ковідної безпеки для участі в Madrid Open.

Джерело: CNN

Деталі: За словами Санчеса, аби взяти участь в іспанському турнірі, тенісисту необхідно відповідати вимогам цієї країни щодо захисту здоров'я в умовах пандемії COVID-19.

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Наразі Іспанія вимагає від відвідувачів, щоб вони або були повністю вакциновані, або мали свіжий негативний ПЛР-тест, або мали довідку про одужання.

Як повідомив CNN інший іспанський урядовець, на міжнародних спортивних змаганнях в країні можуть бути введені додаткові заходи безпеки, наприклад, щоденне тестування на коронавірус під час турніру.

Прем'єр Санчес похвалив рішення Австралії депортувати Джоковича, сказавши, що він "повністю поважає рішення австралійського уряду".

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Пряма мова: "Правила повинні дотримуватися, і ніхто не стоїть вище правил. І якщо це правила, які схвалив австралійський уряд, то їх потрібно дотримуватись".

Передісторія: Раніше Федеральний суд Австралії ухвалив рішення депортувати Джоковича з країни, що завадило тенісисту зіграти в одному з найпрестіжніших турнірів планети Australian Open.

Зірка тенісу не зміг довести, що він безпечний в плані розповсюдження COVID-19.