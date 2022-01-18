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Невакцинированному Джоковичу напомнили о ковидных правилах турнира в Испании

Вторник, 18 января 2022, 01:11
Невакцинированному Джоковичу напомнили о ковидных правилах турнира в Испании
Новак джокович, фото Getty Images

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что первая ракетка мира Новак Джокович, которого только что не пустили на престижный теннисный турнир Australian Open, должен выполнить требования ководной безопасности для участия в Madrid Open.

Источник: CNN

Детали: По словам Санчеса, чтобы принять участие в испанском турнире, теннисисту необходимо отвечать требованиям этой страны по защите здоровья в условиях пандемии COVID-19.

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Испания требует от посетителей, чтобы они либо были полностью вакцинированы, либо имели свежий отрицательный ПЦР-тест, либо имели справку о выздоровлении.

Как сообщил CNN другой испанский чиновник, на международных спортивных соревнованиях в стране могут быть введены дополнительные меры безопасности, например, ежедневное тестирование на коронавирус во время турнира.

Премьер Санчес похвалил решение Австралии депортировать Джоковича, сказав, что он "полностью уважает решение австралийского правительства".

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Прямая речь: "Правила должны соблюдаться, и никто не стоит выше правил. И если это правила, одобренные австралийским правительством, то их нужно соблюдать".

Предыстория: Ранее Федеральный суд Австралии принял решение депортировать Джоковича из страны, что помешало теннисисту сыграть в одном из самых престижных турниров планеты Australian Open.

Звезда тенниса не смог доказать, что он безопасен в плане распространения COVID-19.

Темы: спорткоронавирусскандалИспания
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