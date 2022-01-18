Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Невакцинированному Джоковичу напомнили о ковидных правилах турнира в Испании

Вторник, 18 января 2022, 02:11
Новак джокович, фото Getty Images

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что первая ракетка мира Новак Джокович, которого только что не пустили на престижный теннисный турнир Australian Open, должен выполнить требования ководной безопасности для участия в Madrid Open.

Источник: CNN

Детали: По словам Санчеса, чтобы принять участие в испанском турнире, теннисисту необходимо отвечать требованиям этой страны по защите здоровья в условиях пандемии COVID-19.

Испания требует от посетителей, чтобы они либо были полностью вакцинированы, либо имели свежий отрицательный ПЦР-тест, либо имели справку о выздоровлении.

Как сообщил CNN другой испанский чиновник, на международных спортивных соревнованиях в стране могут быть введены дополнительные меры безопасности, например, ежедневное тестирование на коронавирус во время турнира.

Премьер Санчес похвалил решение Австралии депортировать Джоковича, сказав, что он "полностью уважает решение австралийского правительства".

Прямая речь: "Правила должны соблюдаться, и никто не стоит выше правил. И если это правила, одобренные австралийским правительством, то их нужно соблюдать".

Предыстория: Ранее Федеральный суд Австралии принял решение депортировать Джоковича из страны, что помешало теннисисту сыграть в одном из самых престижных турниров планеты Australian Open.

Темы: спорткоронавирусскандалИспания


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоСМИ опубликовали запись разговора чиновников о коррупции на объекте в Чернобыле: "Деньги сп***женны"

Новости 20 января: войска РФ у границы, новые санкции США

фото, видеоПолиция расследует незаконную добычу полезных ископаемых почти на полмиллиарда

ВИДЕОСпутники сделали новые снимки российских войск вдоль украинских границ – Reuters

НБУ намекнул, что тарифы на коммунальные услуги придется поднимать

США наложили санкции на двух депутатов ОПЗЖ за "дестабилизацию Украины"

Все новости...
спорт
Джокович в маске прилетел в Дубай, Australian Open начался без него
Невакцинированного Джоковича депортируют из Австралии – суд
Зеленский зовет Шевченко работать в Украине
Последние новости
23:10
Два члена Высшего совета правосудия подали в отставку: не согласны с ролью международников
22:27
видеоСМИ опубликовали запись разговора чиновников о коррупции на объекте в Чернобыле: "Деньги сп***женны"
21:49
Новости 20 января: НБУ повысил ставку и ухудшил прогноз по ВВП
21:45
видеоБайден объяснил, что санкции применят и в случае гибридных атак России
21:14
Половина украинских стартапов не имеют дохода – исследование
21:00
Новости 20 января: войска РФ у границы, новые санкции США
20:52
Еврокомиссия привлечет Украину в процесс сертификации "Северного потока-2" – Минэнерго
20:50
В Австрии частично одобрили всеобщую обязательную вакцинацию от коронавируса
20:46
Официальный курс: гривня немного укрепилась
20:37
Костяк подразделений терробороны уже сформирован, оружия достаточно – командующий
Все новости...