Невакцинированному Джоковичу напомнили о ковидных правилах турнира в Испании

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что первая ракетка мира Новак Джокович, которого только что не пустили на престижный теннисный турнир Australian Open, должен выполнить требования ководной безопасности для участия в Madrid Open.

Источник: CNN

Детали: По словам Санчеса, чтобы принять участие в испанском турнире, теннисисту необходимо отвечать требованиям этой страны по защите здоровья в условиях пандемии COVID-19.

Испания требует от посетителей, чтобы они либо были полностью вакцинированы, либо имели свежий отрицательный ПЦР-тест, либо имели справку о выздоровлении.

Как сообщил CNN другой испанский чиновник, на международных спортивных соревнованиях в стране могут быть введены дополнительные меры безопасности, например, ежедневное тестирование на коронавирус во время турнира.

Премьер Санчес похвалил решение Австралии депортировать Джоковича, сказав, что он "полностью уважает решение австралийского правительства".

Прямая речь: "Правила должны соблюдаться, и никто не стоит выше правил. И если это правила, одобренные австралийским правительством, то их нужно соблюдать".

Предыстория: Ранее Федеральный суд Австралии принял решение депортировать Джоковича из страны, что помешало теннисисту сыграть в одном из самых престижных турниров планеты Australian Open.