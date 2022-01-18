Росія підготувала своїх дипломатів до виїзду з України – ЗМІ

Росія почала вивозити з України родини своїх дипломатів.

Джерело: співрозмовники видання The New York Times

Деталі: За словами високопоставленого українського чиновника з органів безпеки, 5 січня в основному діти та дружини дипломатів російського посольства в Києві сіли в автобуси і відправилися до Москви.

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Приблизно ще 30 членів родин російських дипломатів з Києва та Львова залишили Україну в наступні кілька днів. Дипломатам у двох інших консульствах сказали приготуватися до виїзду.

В Україні та США вважають, що таким чином Росія або вдається до пропаганди, або готується до наступу або намагається всіх надурити.

Офіційні особи в США ще раніше передбачили евакуацію російського посольства в Україні.

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"У нас є інформація, яка вказує на те, що російський уряд готувався до евакуації членів сімей дипломатів посольства Росії в Україні наприкінці грудня та на початку січня", – каже один американський чиновник.

Нагадаємо: У березні 2020 року з'явилась інформація, що посольство Росії в Україні приймає заявки на евакуацію громадян РФ, які не мають можливості самостійно повернутися на батьківщину у зв'язку з закриттям міжнародного регулярного пасажирського сполучення.