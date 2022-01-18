Россия подготовила своих дипломатов к выезду из Украины – СМИ
Россия начала вывозить из Украины семьи своих дипломатов.
Источник: собеседники издания The New York Times
Детали: По словам высокопоставленного украинского чиновника из органов безопасности, 5 января в основном дети и жены дипломатов российского посольства в Киеве сели в автобусы и отправились в Москву.
Приблизительно еще 30 членов семей российских дипломатов из Киева и Львова покинули Украину в следующие несколько дней. Дипломатам в двух других консульствах сказали приготовиться к выезду.
В Украине и США считают, что таким образом Россия либо прибегает к пропаганде, либо готовится к наступлению, либо пытается всех обмануть.
Официальные лица США еще раньше предвидели эвакуацию российского посольства в Украине.
"У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов семей дипломатов посольства России в Украине в конце декабря и начале января", – рассказал один американский чиновник.
Напомним: В марте 2020 появилась информация, что посольство России в Украине принимает заявки на эвакуацию граждан РФ, которые не имеют возможности самостоятельно вернуться на родину в связи с закрытием международного регулярного пассажирского сообщения.