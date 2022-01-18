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Россия подготовила своих дипломатов к выезду из Украины – СМИ

Вторник, 18 января 2022, 06:36
Россия подготовила своих дипломатов к выезду из Украины – СМИ
фото Getty Images

Россия начала вывозить из Украины семьи своих дипломатов.

Источник: собеседники издания The New York Times

Детали: По словам высокопоставленного украинского чиновника из органов безопасности, 5 января в основном дети и жены дипломатов российского посольства в Киеве сели в автобусы и отправились в Москву.

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Приблизительно еще 30 членов семей российских дипломатов из Киева и Львова покинули Украину в следующие несколько дней. Дипломатам в двух других консульствах сказали приготовиться к выезду.

В Украине и США считают, что таким образом Россия либо прибегает к пропаганде, либо готовится к наступлению, либо пытается всех обмануть.

Официальные лица США еще раньше предвидели эвакуацию российского посольства в Украине.

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"У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов семей дипломатов посольства России в Украине в конце декабря и начале января", – рассказал один американский чиновник.

Напомним: В марте 2020 появилась информация, что посольство России в Украине принимает заявки на эвакуацию граждан РФ, которые не имеют возможности самостоятельно вернуться на родину в связи с закрытием международного регулярного пассажирского сообщения.

Темы: РосcияУкраинадипломатические отношения
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