Росія не інформувала Україну про евакуацію дипломатів – МЗС

Українська сторона не отримувала інформації від Росії про евакуацію співробітників дипломатичних установ РФ з України. У МЗС РФ стверджують, що їхнє посольство у Києві працює в штатному режимі.

Джерело: коментар речника МЗС України Олега Ніколенка "Українській правді", російське видання "РИА Новости"

Пряма мова Ніколенка: "Міністерство закордонних справ не отримувало від російської сторони інформацію про евакуацію співробітників дипломатичних установ Російської Федерації з України.

Посольства інших держав в Україні також не повідомляли про наміри евакуйовувати своїх співробітників.

Зі свого боку, МЗС України наразі не планує евакуацію українських дипломатів з РФ".

Деталі: Спікер українського відомства додав, що наразі на території Росії функціонують в штатному режимі посольство в Москві, генеральні консульства в Санкт-Петербурзі та Ростові-на-Дону, консульства в Єкатеринбурзі та Новосибірську.

У російському МЗС заявили, що інформація про евакуацію дипломатів з України не відповідає дійсності: "Посольство Росії в Києві працює у штатному режимі".

Що передувало: Співрозмовники видання The New York Times повідомили, що Росія почала вивозити з України родини своїх дипломатів.

За словами високопоставленого українського чиновника з органів безпеки, 5 січня в основному діти та дружини дипломатів російського посольства в Києві сіли в автобуси і відправилися до Москви.

Приблизно ще 30 членів родин російських дипломатів з Києва та Львова залишили Україну в наступні кілька днів.

Дипломатам у двох інших консульствах сказали приготуватися до виїзду.