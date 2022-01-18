Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія не інформувала Україну про евакуацію дипломатів – МЗС

Вівторок, 18 січня 2022, 08:56
Росія не інформувала Україну про евакуацію дипломатів – МЗС
Фото FACEBOOK ОЛЕГА НІКОЛЕНКА

Українська сторона не отримувала інформації від Росії про евакуацію співробітників дипломатичних установ РФ з України. У МЗС РФ стверджують, що їхнє посольство у Києві працює в штатному режимі. 

Джерело: коментар речника МЗС України Олега Ніколенка "Українській правді", російське видання "РИА Новости"

Пряма мова Ніколенка: "Міністерство закордонних справ не отримувало від російської сторони інформацію про евакуацію співробітників дипломатичних установ Російської Федерації з України.

Реклама:

Посольства інших держав в Україні також не повідомляли про наміри евакуйовувати своїх співробітників.

Зі свого боку, МЗС України наразі не планує евакуацію українських дипломатів з РФ".

Деталі: Спікер українського відомства додав, що наразі на території Росії функціонують в штатному режимі посольство в Москві, генеральні консульства в Санкт-Петербурзі та Ростові-на-Дону, консульства в Єкатеринбурзі та Новосибірську.

ВІДЕО ДНЯ

У російському МЗС заявили, що інформація про евакуацію дипломатів з України не відповідає дійсності: "Посольство Росії в Києві працює у штатному режимі".

Що передувало: Співрозмовники видання The New York Times повідомили, що Росія почала вивозити з України родини своїх дипломатів.

За словами високопоставленого українського чиновника з органів безпеки, 5 січня в основному діти та дружини дипломатів російського посольства в Києві сіли в автобуси і відправилися до Москви.

Приблизно ще 30 членів родин російських дипломатів з Києва та Львова залишили Україну в наступні кілька днів.

Дипломатам у двох інших консульствах сказали приготуватися до виїзду.         

Українська правда
Теми: МЗСРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
МЗС
Консульство Польщі припинило роботу в російському Смоленську
Кулеба закликав розповісти Африці про небезпеку російського колоніалізму
МЗС України відреагувало на заклики Орбана припинити підтримувати Україну
Останні новини
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
Усі новини...
Реклама: