Россия не информировала Украину об эвакуации дипломатов – МИД

Украинская сторона не получала информации от России об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений РФ из Украины. В МИДе РФ утверждают, что их посольство в Киеве работает в штатном режиме.

Источник: комментарий спикера МИД Украины Олега Николенко "Украинской правде", российское издание "РИА Новости"

Прямая речь Николенко: "Министерство иностранных дел не получало от российской стороны информацию об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений Российской Федерации из Украины.

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Посольства других государств в Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников.

Со своей стороны, МИД Украины не планирует эвакуировать украинских дипломатов из РФ".

Детали: Спикер украинского ведомства добавил, что на территории России функционируют в штатном режиме посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульства в Екатеринбурге и Новосибирске.

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В российском МИДе заявили, что информация об эвакуации дипломатов из Украины не соответствует действительности: "Посольство России в Киеве работает в штатном режиме".

Что предшествовало: Собеседники издания The New York Times сообщили, что Россия начала вывозить из Украины семьи своих дипломатов.

По словам высокопоставленного украинского чиновника из органов безопасности, 5 января в основном дети и жены дипломатов российского посольства в Киеве сели в автобусы и отправились в Москву.

Приблизительно еще 30 членов семей российских дипломатов из Киева и Львова покинули Украину в следующие несколько дней.

Дипломатам в двух других консульствах сказали приготовиться к выезду.