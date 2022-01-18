Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві шукають вибухівку у двох судах та у 46 школах

Вівторок, 18 січня 2022, 10:19
У Києві шукають вибухівку у двох судах та у 46 школах
Фото з Facebook ОАСК

В Окружному адміністративному суді Києва та в Київському апеляційному суді шукають вибухівку, також перевіряють повідомлення про замінування 46 столичних шкіл.

Джерело: повідомлення ОАСК і КАС у Facebook, "Укрінформ"

Дослівно ОАСК: "У зв'язку із надходженням повідомлення про замінування одного із приміщень Окружного адміністративного суду міста Києва, що по вул. Болбочана, 8, ведуться заходи негайної евакуації працівників та відвідувачів суду".

Реклама:

Дослівно КАС: "18 січня надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду. Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій.

Наразі проводиться евакуація працівників та відвідувачів Київського апеляційного суду".

 
Фото Київського апеляційного суду

Деталі: Крім того, на call-центр Служби безпеки України у вівторок вранці надійшло повідомлення про мінування 46 шкіл у столиці, повідомила керівник пресслужби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві Світлана Водолага.

ВІДЕО ДНЯ

Правоохоронці проводять перевірку інформації.

У поліції Києва поінформували, що в понеділок вранці також було повідомлення про мінування 16 шкіл, але вибухонебезпечних пристроїв не виявили.

Нагадаємо: Ввечері 17 січня три станції київського метро – "Позняки", "Дарниця" та "Театральна" – зачиняли через повідомлення про "мінування".

УП, оновлено
Теми: мінуванняКиївсудосвіта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
мінування
Уночі у Києві "мінували" всі вокзали і деякі медзаклади − КМВА
У Києві повідомили про замінування всіх ТРЦ
Українські сапери знешкодили 5 російських мін на шляху МАГАТЕ
Останні новини
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
Усі новини...
Реклама: