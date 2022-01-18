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У Києві шукають вибухівку у двох судах та у 46 школах

Вівторок, 18 січня 2022, 11:19
Фото з Facebook ОАСК

В Окружному адміністративному суді Києва та в Київському апеляційному суді шукають вибухівку, також перевіряють повідомлення про замінування 46 столичних шкіл.

Джерело: повідомлення ОАСК і КАС у Facebook, "Укрінформ"

Дослівно ОАСК: "У зв'язку із надходженням повідомлення про замінування одного із приміщень Окружного адміністративного суду міста Києва, що по вул. Болбочана, 8, ведуться заходи негайної евакуації працівників та відвідувачів суду".

Дослівно КАС: "18 січня надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду. Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій.

Наразі проводиться евакуація працівників та відвідувачів Київського апеляційного суду".

 
Фото Київського апеляційного суду

Деталі: Крім того, на call-центр Служби безпеки України у вівторок вранці надійшло повідомлення про мінування 46 шкіл у столиці, повідомила керівник пресслужби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві Світлана Водолага.

Правоохоронці проводять перевірку інформації.

У поліції Києва поінформували, що в понеділок вранці також було повідомлення про мінування 16 шкіл, але вибухонебезпечних пристроїв не виявили.

Нагадаємо: Ввечері 17 січня три станції київського метро – "Позняки", "Дарниця" та "Театральна" – зачиняли через повідомлення про "мінування".

УП, оновлено
Теми: мінуванняКиївсудосвіта
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