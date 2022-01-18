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В Киеве ищут взрывчатку в двух судах и в 46 школах

Вторник, 18 января 2022, 10:19
В Киеве ищут взрывчатку в двух судах и в 46 школах

В Окружном административном суде Киева и в Киевском апелляционном суде ищут взрывчатку, также проверяют сообщения о заминировании 46 столичных школ.

Источник: сообщение ОАСК и КАС в Facebook, "Укринформ

Дословно ОАСК: "В связи с поступлением сообщения о заминировании одного из помещений Окружного административного суда города Киева по ул. Болбочана, 8, ведутся мероприятия немедленной эвакуации работников и посетителей суда".

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Дословно КАС: "18 января поступило сообщение о заминировании помещения Киевского апелляционного суда. Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий.

В настоящее время проводится эвакуация работников и посетителей Киевского апелляционного суда".

 
Фото Киевского апелляционного суда

Детали: Кроме того, на call-центр Службы безопасности Украины во вторник утром поступило сообщение о минировании 46 школ в столице, сообщила руководитель пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага.

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Правоохранители проводят проверку информации.

В полиции Киева сообщили, что в понедельник утром также было сообщение о минировании 16 школ, но взрывоопасных устройств не обнаружили.

Напомним: Вечером 17 января три станции киевского метро – "Позняки", "Дарница" и "Театральная" – закрывали из-за сообщений о "минировании".

УП, обновлено
Темы: минированиеКиевсудобразование
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