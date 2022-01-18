"Союзная решимость-2022": в Беларусь начали прибывать подразделения российской армии

В Беларусь начали прибывать подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации для участия в военных учениях, которые пройдут с 10 по 20 февраля.

Источник: Минобороны РБ

Дословно: "В соответствии с утвержденным замыслом проверки сил реагирования Союзного государства на территорию Республики Беларусь начали прибывать подразделения из состава Вооруженных Сил Российской Федерации.

Учитывая тот факт, что проверка является внезапной, прибытие войск будет осуществляться на протяжении всего первого этапа".

Детали: Отмечается, что на данном этапе участникам проверки предстоит осуществить разгрузку и выдвинуться в район выполнения задач.

Учения под названием "Союзная решимость - 2022" пройдут на территории Беларуси с 10 по 20 февраля, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Олег Воинов на брифинге для военных атташе.

По данным Минобороны Беларуси, в ходе учения отработке подлежат следующие вопросы:

усиление участков государственной границы на возможных направлениях незаконного проникновения на территорию Республики Беларусь вооруженных групп боевиков, перекрытие каналов доставки оружия, боеприпасов и иных средств, которые могут использоваться для дестабилизации обстановки в стране с занятием назначенных рубежей и оборудованием блокпостов;

поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника

в назначенных зонах ответственности, организация взаимодействия и всестороннего обеспечения;

отдельные вопросы постконфликтного урегулирования.

"Главным итогом проводимых мероприятий станет оценка способности органов военного управления и войск (сил) выполнить задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства, - отмечается в сообщении.

Что предшествовало: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что еще в декабре 2021 года, договорился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным провести внеплановые "солидные военные учения".

Он подчеркнул, что учения не должны стать исключительно белорусскими: "Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Запада (Балтия и Польша) и юга (Украина)".

Также Лукашенко заявил, что "у границ Беларуси идет наращивание военного контингента Украины".

Служба безопасности Украины подчеркнула провокативность заявления Лукашенко.

"Манипулятивные заявления прокремлевских политиков и представителей государств-сателлитов РФ о якобы наращивании Украиной вблизи собственной границы "националистов-радикалов", которые якобы есть "похлеще, чем натовские военнослужащие" не соответствуют действительности, являются политической манипуляцией и частью информационной войны против Украины", отметил спикер спецслужбы Артем Дехтяренко.