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"Союзная решимость-2022": в Беларусь начали прибывать подразделения российской армии

Вторник, 18 января 2022, 10:25
Союзная решимость-2022: в Беларусь начали прибывать подразделения российской армии
фото с сайта Минобороны РБ

В Беларусь начали прибывать подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации для участия  в военных учениях, которые пройдут с 10 по 20 февраля.

Источник: Минобороны РБ

Дословно: "В соответствии с утвержденным замыслом проверки сил реагирования Союзного государства на территорию Республики Беларусь начали прибывать подразделения из состава Вооруженных Сил Российской Федерации.

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Учитывая тот факт, что проверка является внезапной, прибытие войск будет осуществляться на протяжении всего первого этапа".

Детали: Отмечается, что на данном этапе участникам проверки предстоит осуществить разгрузку и выдвинуться в район выполнения задач.

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Учения под названием "Союзная решимость - 2022" пройдут на территории Беларуси с 10 по 20 февраля, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Олег Воинов на брифинге для военных атташе.

По данным Минобороны Беларуси, в ходе учения отработке подлежат следующие вопросы:

  • усиление участков государственной границы на возможных направлениях незаконного проникновения на территорию Республики Беларусь вооруженных групп боевиков, перекрытие каналов доставки оружия, боеприпасов и иных средств, которые могут использоваться для дестабилизации обстановки в стране с занятием назначенных рубежей и оборудованием блокпостов;
  • поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника
  • в назначенных зонах ответственности, организация взаимодействия и всестороннего обеспечения;
  • отдельные вопросы постконфликтного урегулирования.

"Главным итогом проводимых мероприятий станет оценка способности органов военного управления и войск (сил) выполнить задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства, - отмечается в сообщении.

Что предшествовало: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что еще в декабре 2021 года, договорился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным провести внеплановые "солидные военные учения".

Он подчеркнул, что учения не должны стать исключительно белорусскими: "Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Запада (Балтия и Польша) и юга (Украина)".

Также Лукашенко заявил, что "у границ Беларуси идет наращивание военного контингента Украины".

Служба безопасности Украины подчеркнула провокативность заявления Лукашенко.

"Манипулятивные заявления прокремлевских политиков и представителей государств-сателлитов РФ о якобы наращивании Украиной вблизи собственной границы "националистов-радикалов", которые якобы есть "похлеще, чем натовские военнослужащие" не соответствуют действительности, являются политической манипуляцией и частью информационной войны против Украины", отметил спикер спецслужбы Артем Дехтяренко.

Украинская правда
Темы: БеларусьРосcияармия
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