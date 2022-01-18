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У Києві знову під тисячу випадків Covid-19 за добу

Вівторок, 18 січня 2022, 12:06
Фото kyivcity.gov.ua

За добу 17 січня в Україні зафіксували 972 нових випадки коронавірусу, 6 хворих померли, водночас подолали вірус 627 осіб.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 972 підтверджених випадки захворювання на коронавірус і 6 летальних випадків від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих 65 дітей.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (196), Солом’янському (147) та в Оболонському (100) районах.

До лікарень столиці госпіталізували 51 хворого на коронавірус та 61 людину з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 346 228 підтверджених випадків коронавірусу,  8 377 хворих померли, подолали вірус загалом 327 892 мешканці.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Передісторія:

  • Минулого тижня в Україні стрімко збільшилася кількість нових хворих на Covid-19 – тижнева кількість виявлених випадків зросла майже в два рази. У Кабміні прогнозують, що найближчим часом кількість нових хворих зростатиме.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
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