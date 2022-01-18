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В Киеве снова под тысячу случаев Covid-19 за сутки

Вторник, 18 января 2022, 12:06
Фото kyivcity.gov.ua

За сутки 17 января в Украине зафиксировали 972 новых случая коронавируса, 6 больных умерли, вместе с тем преодолели вирус 627 человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 972 подтвержденных случая заболевания коронавирусом и 6 летальных случаев от вируса".

Детали: Среди новых больных 65 детей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (196), Соломенском (147) и Оболонском (100) районах.

В больницы столицы госпитализировали 51 больного коронавирусом и 61 человека с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 346 228 подтвержденных случаев коронавируса, 8 377 больных умерли, преодолели вирус в общей сложности 327 892 жителя.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Предыстория: 

  • На прошлой неделе в Украине стремительно увеличилось количество новых больных Covid-19 – недельное количество обнаруженных случаев выросло почти в два раза. В Кабмине прогнозируют, что в ближайшее время количество новых больных будет расти.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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