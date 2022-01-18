Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве снова под тысячу случаев Covid-19 за сутки

Вторник, 18 января 2022, 11:06
В Киеве снова под тысячу случаев Covid-19 за сутки
Фото kyivcity.gov.ua

За сутки 17 января в Украине зафиксировали 972 новых случая коронавируса, 6 больных умерли, вместе с тем преодолели вирус 627 человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 972 подтвержденных случая заболевания коронавирусом и 6 летальных случаев от вируса".

Реклама:

Детали: Среди новых больных 65 детей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (196), Соломенском (147) и Оболонском (100) районах.

В больницы столицы госпитализировали 51 больного коронавирусом и 61 человека с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

ВИДЕО ДНЯ

Всего с начала пандемии в столице уже 346 228 подтвержденных случаев коронавируса, 8 377 больных умерли, преодолели вирус в общей сложности 327 892 жителя.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Предыстория: 

  • На прошлой неделе в Украине стремительно увеличилось количество новых больных Covid-19 – недельное количество обнаруженных случаев выросло почти в два раза. В Кабмине прогнозируют, что в ближайшее время количество новых больных будет расти.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Киев
В Киеве снова "заминировали" все школы
СМИ показали бывшую резиденцию Онуфрия в Лавре
Сообщение о заминировании всех школ Киева не подтвердилось
Последние новости
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
Все новости...
Реклама: