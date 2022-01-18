В Киеве снова под тысячу случаев Covid-19 за сутки
За сутки 17 января в Украине зафиксировали 972 новых случая коронавируса, 6 больных умерли, вместе с тем преодолели вирус 627 человек.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Прямая речь Кличко: "За сутки 972 подтвержденных случая заболевания коронавирусом и 6 летальных случаев от вируса".
Детали: Среди новых больных 65 детей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (196), Соломенском (147) и Оболонском (100) районах.
В больницы столицы госпитализировали 51 больного коронавирусом и 61 человека с подозрением на Covid-19 и пневмониями.
Всего с начала пандемии в столице уже 346 228 подтвержденных случаев коронавируса, 8 377 больных умерли, преодолели вирус в общей сложности 327 892 жителя.
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Предыстория:
- На прошлой неделе в Украине стремительно увеличилось количество новых больных Covid-19 – недельное количество обнаруженных случаев выросло почти в два раза. В Кабмине прогнозируют, что в ближайшее время количество новых больных будет расти.