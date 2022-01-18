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Через постійні "мінування" школи Миколаєва й Черкас переходять на дистанційку

Вівторок, 18 січня 2022, 12:21
Фото Наталії Гордун із Facebook Миколаївського муніціпального колегіуму

Кілька шкіл Миколаєва з 18 січня перейшли на дистанційне навчання через регулярні повідомлення про мінування, у Черкасах усім школам рекомендують перейти у дистанційний формат із тієї ж причини.

Джерело: Миколаївська міська рада та Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради у Facebook

Деталі: У Миколаєві 18 січня вчетверте за останні дні "замінували" школи, тож 4 заклади перейшли на дистанційне навчання: школи №3, 20, 46 та муніципальний колегіум ім. В.Д. Чайки.

А в Черкасах департамент освіти та гуманітарної політики з 17 січня рекомендує всім школам міста проводити навчання у дистанційному форматі, бо "з 12 січня 2022 року щоденно надходять повідомлення про замінування закладів загальної середньої освіти міста, що ставить під загрозу збереження життя та здоровꞌя учасників освітнього процесу".

Черкащани вбачають від повідомлень про мінування деструктив в організації роботи закладів загальної середньої освіти і неможливість організувати системний та якісний освітній процес.

Тому рекомендується організувати освітній процес у школах із застосуванням технологій дистанційного навчання "до наступних рекомендацій".

Нагадаємо: В Києві вранці 18 січня до СБУ надійшло повідомлення про мінування 46 шкіл. 17 січня було повідомлення про мінування 16 шкіл, але вибухонебезпечних пристроїв не виявили.

Теми: мінуванняосвітаМиколаївЧеркаси
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