Из-за постоянных "минирований" школы Николаева и Черкасс переходят на дистанционку

Несколько школ Николаева с 18 января перешли на дистанционное обучение из-за регулярных сообщений о минировании, в Черкассах всем школам рекомендуют перейти в дистанционный формат по той же причине.

Источник: Николаевский городской совет и Департамент образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета в Facebook

Детали: В Николаеве 18 января в четвертый раз за последние дни "заминировали" школы, поэтому 4 учреждения перешли на дистанционное обучение: школы №3, 20, 46 и муниципальный коллегиум им. В.Д. Чайки.

А в Черкассах департамент образования и гуманитарной политики с 17 января рекомендует всем школам города вести учебу в дистанционном формате, так как "с 12 января 2022 года ежедневно поступают сообщения о минировании заведений общего среднего образования города, что ставит под угрозу сохранение жизни и здоровья участников образовательного процесса".

Черкасчане видят в сообщениях о минировании деструктив в организации работы заведений общего среднего образования и невозможность организовать системный и качественный образовательный процесс.

Поэтому рекомендуется организовать образовательный процесс в школах с применением технологий дистанционного обучения "до следующих рекомендаций".

Напомним: В Киеве утром 18 января в СБУ поступило сообщение о минировании 46 школ. 17 января было сообщение о минировании 16 школ, но взрывоопасных устройств не обнаружили.