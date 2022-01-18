Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за постоянных "минирований" школы Николаева и Черкасс переходят на дистанционку

Вторник, 18 января 2022, 11:21
Из-за постоянных минирований школы Николаева и Черкасс переходят на дистанционку
Фото Наталии Гордун из Facebook Николаевского муниципального коллегиума

Несколько школ Николаева с 18 января перешли на дистанционное обучение из-за регулярных сообщений о минировании, в Черкассах всем школам рекомендуют перейти в дистанционный формат по той же причине.

Источник: Николаевский городской совет и Департамент образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета в Facebook

Детали: В Николаеве 18 января в четвертый раз за последние дни "заминировали" школы, поэтому 4 учреждения перешли на дистанционное обучение: школы №3, 20, 46 и муниципальный коллегиум им. В.Д. Чайки.

Реклама:

А в Черкассах департамент образования и гуманитарной политики с 17 января рекомендует всем школам города вести учебу в дистанционном формате, так как "с 12 января 2022 года ежедневно поступают сообщения о минировании заведений общего среднего образования города, что ставит под угрозу сохранение жизни и здоровья участников образовательного процесса".

Черкасчане видят в сообщениях о минировании деструктив в организации работы заведений общего среднего образования и невозможность организовать системный и качественный образовательный процесс.

Поэтому рекомендуется организовать образовательный процесс в школах с применением технологий дистанционного обучения "до следующих рекомендаций".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: В Киеве утром 18 января в СБУ поступило сообщение о минировании 46 школ. 17 января было сообщение о минировании 16 школ, но взрывоопасных устройств не обнаружили.

Темы: минированиеобразованиеНиколаевЧеркассы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
минирование
Британская Mines Advisory Group поможет Украине с разминированием энергетических объектов
Резников о минных полях россиян: До пяти мин на квадратный метр
На Николаевщине трактористы подорвались на кассетном снаряде, один погиб
Последние новости
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
Все новости...
Реклама: