Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Росіяни активізувалися в ОРДЛО, бойовики агітують людей до служби – ГУР

Вівторок, 18 січня 2022, 14:21
фото ілюстративне, росзмі

За даними розвідку, на полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях командування Росії та бойовики розпочали збори з командирами рот, батарей і коригувальниками артилерійського вогню.

Джерело: ГУР Міноборони

Деталі: Зазначається, що командування ЗС РФ нарощує інтенсивність заходів бойової підготовки у з’єднаннях і частинах так званих 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів оперативного угруповання російських окупаційних військ.

З початку тижня на полігонах ОРДЛО противник розпочав збори з командирами рот, батарей і коригувальниками артилерійського вогню.

Водночас окупаційні адміністрації із залученням військовослужбовців окупаційних військ продовжують активні агітаційні заходи серед місцевого населення з метою спонукання до проходження військової служби за контрактом.

Українська правда
Теми: ОРДЛОДонбасвійнаРосіяМіноборони
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Рейтинг партій: "Європейська солідарність" вирвалася в лідери

В МЗС назвали передчасним рішення США вивозити родини дипломатів

Президентський рейтинг: Зеленський і Порошенко йдуть нога в ногу

Міністр оборони: розгортання територіальної оборони в Україні триває цілодобово

Головні новини неділі та ночі: 80 тонн зброї, ОП про дані британської розвідки

Держдеп дозволив виїхати з України дипломатам США і зобов’язав вивезти їхні сім’ї

Усі новини...
ОРДЛО
ДБР: Демчишин перебуває в міжнародному розшуку у справі про вугілля з ОРДЛО
Окупанти посилюють позиції на Донбасі – стягнули 275 одиниць військової техніки
У Горлівці може статися техногенна катастрофа, в якій звинуватять Україну – розвідка
Останні новини
10:32
"Не бачимо причин": ЄС не планує евакуювати родини дипломатів з України
10:08
Рейтинг партій: "Європейська солідарність" вирвалася в лідери
09:58
фото, відеоУ Брюсселі під час ковідного протесту розгромили фасад офісу глави дипломатії ЄС
09:46
Курс гривні до долара не змінився
09:44
В МЗС назвали передчасним рішення США вивозити родини дипломатів
09:33
Glovo придбала Zakaz.ua у Черновецького-молодшого – ЗМІ
09:32
Президентський рейтинг: Зеленський і Порошенко йдуть нога в ногу
09:26
Міністр оборони: розгортання територіальної оборони в Україні триває цілодобово
08:54
Хакери, які ламали сайт МЗС та інші, раніше атакували Бундестаг і польських посадовців - дипломат
08:41
За добу неділі в Україні виявили майже 13 тисяч нових хворих на ковід
Усі новини...