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Росіяни активізувалися в ОРДЛО, бойовики агітують людей до служби – ГУР

Вівторок, 18 січня 2022, 13:21
Росіяни активізувалися в ОРДЛО, бойовики агітують людей до служби – ГУР
фото ілюстративне, росзмі

За даними розвідку, на полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях командування Росії та бойовики розпочали збори з командирами рот, батарей і коригувальниками артилерійського вогню.

Джерело: ГУР Міноборони

Деталі: Зазначається, що командування ЗС РФ нарощує інтенсивність заходів бойової підготовки у з’єднаннях і частинах так званих 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів оперативного угруповання російських окупаційних військ.

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З початку тижня на полігонах ОРДЛО противник розпочав збори з командирами рот, батарей і коригувальниками артилерійського вогню.

Водночас окупаційні адміністрації із залученням військовослужбовців окупаційних військ продовжують активні агітаційні заходи серед місцевого населення з метою спонукання до проходження військової служби за контрактом.

Українська правда
Теми: ОРДЛОДонбасвійнаРосіяМіноборони
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