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Россияне активизировались ОРДЛО, боевики агитируют людей на службу – ГУР

Вторник, 18 января 2022, 13:21
Россияне активизировались ОРДЛО, боевики агитируют людей на службу – ГУР
фото иллюстративное, россми

По данным разведки, на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях командование России и боевики приступили к сборам с командирами рот, батарей и корректировщиками артиллерийского огня.

Источник: ГУР Минобороны

Детали: Отмечается, что командование ВС РФ наращивает интенсивность мер боевой подготовки в соединениях и частях так называемых 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск.

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С начала недели на полигонах ОРДЛО противник приступил к собранию с командирами рот, батарей и корректировщиками артиллерийского огня.

В то же время оккупационные администрации с привлечением военнослужащих оккупационных войск продолжают активные агитационные мероприятия среди местного населения с целью побуждения к прохождению военной службы по контракту.

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Украинская правда
Темы: ОРДЛОДонбассвойнаРосcияМинобороны
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