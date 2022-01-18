Россияне активизировались ОРДЛО, боевики агитируют людей на службу – ГУР

По данным разведки, на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях командование России и боевики приступили к сборам с командирами рот, батарей и корректировщиками артиллерийского огня.

Источник: ГУР Минобороны

Детали: Отмечается, что командование ВС РФ наращивает интенсивность мер боевой подготовки в соединениях и частях так называемых 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск.

С начала недели на полигонах ОРДЛО противник приступил к собранию с командирами рот, батарей и корректировщиками артиллерийского огня.

В то же время оккупационные администрации с привлечением военнослужащих оккупационных войск продолжают активные агитационные мероприятия среди местного населения с целью побуждения к прохождению военной службы по контракту.