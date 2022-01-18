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Прикордонники показали, як посилено облаштовують кордон з Білоруссю

Вівторок, 18 січня 2022, 15:19
Прикордонники показали, як посилено облаштовують кордон з Білоруссю
фото ДПСУ

Через спровоковану міграційну кризу на кордоні Білорусі та країн ЄС, Україна суттєво активізувала облаштування північної ділянки кордону.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Зазначається, що ще з початку листопада на українсько-білоруському кордоні постійно працюють близько трьох десятків інженерних груп прикордонників.

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фото дпсу

Вони встановлюють різного роду загородження – з "єгози", колючого дроту, сітки рабиці, виготовляють переносні загородження. Також інженерні групи працюють над облаштуванням вертолітних майданчиків, щоб забезпечити оперативне перекидання резервів у разі різкої зміни обстановки на певній ділянці.   

Вказано, що від початку спровокованої міграційної кризи у Білорусі для облаштування кордону України вже використали близько 4 630 бухт (мотків –ред.) спірально лінійних загороджень. Значну їх частину надали органи місцевої влади  Волинської області.

При цьому 2460 бухт прикордонники виготовили на власних потужностях.

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Дослівно: "Вже сьогодні прикордонники спроможні самостійно виготовляти щодоби загороджень, що дозволять облаштувати ділянку кордону протяжністю до трьох кілометрів.

Варто зазначити, що відповідно до розпорядження уряду "Про виділення коштів для здійснення заходів, пов’язаних із зміцненням обороноздатності держави" Держприкордонслужбі України виділено 21 млн грн. Наразі закуплено майже 300 тонн сировини, що дасть змогу виготовити загородження для інженерного перекриття близько 62 км українсько-білоруської ділянки кордону".

Чому це важливо: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко створив мігрантську кризу на кордоні з країнами Балтії та Польщею. Україна посилила захист кордону з Білоруссю, щоб унеможливити варіанту подібних провокацій з мігрантами на власному кордоні. Там триває спецоперація "Полісся".

Українська правда
Теми: кордонБілорусьПрикордонна служба
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