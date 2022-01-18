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Пограничники показали, как усиленно обустраивают границу с Беларусью

Вторник, 18 января 2022, 15:19
Пограничники показали, как усиленно обустраивают границу с Беларусью
фото ГПСУ

Из-за спровоцированного миграционного кризиса на границе Беларуси и стран ЕС Украина существенно активизировала обустройство северного участка границы.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Отмечается, что еще с начала ноября на украинско-белорусской границе постоянно работают около трех десятков инженерных групп пограничников.

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фото гпсу

Они устанавливают разного рода заграждения – из "егозы", колючей проволоки, сетки рабицы, изготовляют переносные заграждения. Также инженерные группы работают над обустройством вертолетных площадок, чтобы обеспечить оперативный переброс резервов в случае резкого изменения обстановки на определенном участке.

Указано, что с начала спровоцированного миграционного кризиса в Беларуси для обустройства границы Украины уже использовали около 4 630 бухт (мотков – ред.) спирально линейных ограждений. Значительную их часть предоставили органы местных властей Волынской области.

При этом 2460 бухт пограничники изготовили на собственных мощностях.

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Дословно: "Уже сегодня пограничники способны самостоятельно производить ежесуточные заграждения, позволяющие обустроить участок границы протяженностью до трех километров.

Следует отметить, что согласно распоряжению правительства "О выделении средств для осуществления мер, связанных с укреплением обороноспособности государства" Госпогранслужбе Украины выделен 21 млн грн. В настоящее время закуплено около 300 тонн сырья, что позволит изготовить заграждения для инженерного перекрытия около 62 км украинско-белорусского участка границы".

Почему это важно: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко создал мигрантский кризис на границе со странами Балтии и Польшей. Украина усилила защиту границы с Беларусью, чтобы предотвратить вариант подобных провокаций с мигрантами на собственной границе. Там продолжается спецоперация "Полесье".

Украинская правда
Темы: границаБеларусьПограничная служба
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